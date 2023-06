V Praze 35, po celém Středočeském kraji dalších 24. To jsou počty poboček České pošty, jejichž dveře se v pátek 30. června otevřely naposledy. Alespoň pro klienty; nadále jimi budou procházet už pouze stěhováci zajišťující vyklízení prostor.

Česká pošta, ilustrační foto. | Foto: ČTK

Stejné je to na řadě dalších míst: celorepublikově pošta ruší 300 poboček s tím, že jejich provoz si z finančních důvodů nemůže dovolit. Pokud dosavadní zákazníci budou služby pošťáků potřebovat, budou muset popojít nebo popojet o kus dál.

Jaké další využití čeká opuštěné prostory? V řadě případů je to věcí majitelů nemovitostí. Deníku to řekl mluvčí České pošty Ivo Vysoudil s tím, že jde o místa, kde byla pošta pouze v nájmu. Zhruba třetina budov, odkud se pošta stěhuje, je ale v jejím vlastnictví. V jejich případě bude následovat vyhodnocení, zda státní podnik má pro ně využití. A odpověď bude ve většině případů záporná: nemá. Uvedl to Matyáš Vitík, další mluvčí České pošty.

Praha má zájem o objekt v Jindřišské

Pokud pošta vyhodnotí objekt jako nepotřebný, leckde budou uvažovat zástupci obcí (nebo spíš měst), zda by nebylo vhodné usilovat o jeho získání. Že to není jednoduché, ukazují debaty o budoucnosti historické pošty v Jindřišské ulici v centru Prahy. O její koupi by hlavní město mělo zájem, i když tam poštovní služby mají zůstat zachovány. Magistrát by tam mohl přestěhovat úředníky, kteří nyní působí ve Škodově paláci.

Pokud Praha koupí od pošty hlavní budovu, může tam přestěhovat úředníky

Magistrát by ale rád domluvil jinou formu než prodej elektronickou aukcí, což je postup pro samosprávu nepraktický a s nejistým výsledkem. Ani metropole však zatím v jednání daleko nepostoupila.

Svědčí o tom nedávné rozhodnutí zastupitelů hlavního města: schvalují, že případných aukcí na prodej centrální pobočky v Jindřišské i dalších nemovitostí, jež by pošta takto nabídla, se Praha zúčastní. Ačkoli podle slov radního Adama Zábranského (Piráti) jednání o možnosti přímého prodeje pokračují, zastupitelé zmocnili radu i k účasti v aukci.

Při prodeji rozhodne nejvyšší nabídka

Majetek, kterého se pošta bude chtít zbavit – a počítá se s tím, že to bude právě formou elektronických aukcí, jež k prodeji nemovitostí běžně využívá – čeká nejprve ocenění. „Dělají se dva nezávislé posudky, na jejichž základě se stanoví minimální cena. Následně pak v aukci rozhodne, kdo předloží nejvyšší nabídku,“ řekl Vysoudil.

Tento proces ale podle něj nějakou dobu potrvá. V nejbližších dnech či týdnech po uzavření poboček se tak kromě vystěhování jejich vybavení zdánlivě nebude dít nic. Odhadem si lze tipnout, že první nabídky na prodej opuštěných budov bývalých pošt by se mohly objevit zimě – vše ale teprve ukáže další vývoj.

Až bude určena cena, vedení podniku nebo jeho dozorčí rada rozhodnou o prodeji (v některých případech může být potřebné i rozhodnutí ministerstva vnitra, pod které pošta spadá, a to kvůli schválení takzvaného vyjmutí z určeného majetku státu). Následně pošta zveřejní záměr prodeje.

Praha by mohla dorovnat případné vyšší nabídky na odkup pošty v Jindřišské

Ani v této chvíli však ještě nebude jisté, že nemovitost bude skutečně nabídnuta zájemcům ke koupi.

Vitík upozorňuje, že ve třicetidenní lhůtě mohou složky státu, jeho organizace a státní podniky požádat o převod. Pokud to udělají, z prodeje v aukci sejde a pošta převede majetek za cenu obvyklou, tedy vycházející ze znaleckého posudku. Obce a města se však takto přihlásit nemohou, zdůrazňuje Vitík. „Nepatří mezi okruh oprávněných subjektů,“ vysvětlil mluvčí, že státní podnik může majetek ve vlastnictví státu, s právem hospodaření České pošty, jednoduše převádět opět pouze na stát.

Teprve majetek, o který během zveřejnění na portálu veřejné správy neprojeví zájem žádná složka státu, může být nabídnut formou e-aukce. Pak vítězí nejvyšší předložená nabídka. Prodej za maximální požnou cenu vychází podle Vitíka z toho, že státní podnik musí postupovat s péčí řádného hospodáře. Výjimka však přece jen existuje: pokud objekt kupuje někdo – třeba právě radnice – kdo tam zachová poštovní služby formou spolupráce v rámci Pošty Partner, i v tomto případě dojde na prodej za cenu podle znaleckého posudku. Smlouva je však komplikovanější, a to včetně věcného břemene.

Nadcházející prodeje: Praha, Berounsko, Kladensko

Aktuálně na území Prahy a Středočeského kraje Česká pošta nabízí k prodeji pouze pozemek na Zbraslavi. Za 21 metrů čtverečních se zbořeništěm, k němuž je přístup pouze přes pozemek jiného vlastníka a nikoli z veřejné komunikace, žádá nejméně 131 tisíc korun. Elektronická akce se uskuteční 4. srpna.

Dále pošta ohlašuje záměr prodávat formou e-aukce své objekty v berounské Švermově ulici, kdy posudek k minimální ceně zatím neexistuje, třípatrové nemovitosti na Poštovním náměstí v Kladně s cenou vyčíslenou znalcem na 90 milionů, dále domu, kde má být zachován provoz pošty (avšak už na základě nájemní smlouvy) v Kladenské ulici v centru Buštěhradu – a za stejných podmínek, tedy s dlouhodobou nájemní smlouvou pro zachování provozu pošty, také přízemní stavby v Zaječově na Berounsku.

V Berouně zůstane jediná pošta. Pobočka ve Švermově ulici bude od léta zavřená

V Praze nemá Česká pošta připravovanou nabídku zveřejněnou žádnou. Oficiálně tedy ještě neohlašuje ani to, že by se chtěla zbavit objektu v Jindřišské.

Rušené pobočky v Praze



Praha 01, ul. Kaprova

Praha 02, ul. Na Florenci

Praha 23, ul. Bruselská

Praha 24, ul. Italská

Praha 31, ul. Chrudimská

Praha 32, ul. Roháčova

Praha 33, náměstí Jiřího z Poděbrad

Praha 34, ul. Koněvova

Praha 35, ul. Kubelíkova

Praha 42, ul. Rabasova

Praha 43, ul. Benkova

Praha 45, ul. U plynárny

Praha 46, ul. Vyskočilova

Praha 47, ul. Jiskrova

Praha 49, ul. Podolská

Praha 419, ul. Opatovská

Praha 51, ul. Újezd

Praha 54, ul. Archeologická

Praha 57, ul. U Trezorky

Praha 58, Sluneční náměstí

Praha 65, ul. Kladenská

Praha 68, ul. Aviatická

Praha 612, ul. Parléřova

Praha 614, ul. Vlastina

Praha 617, ul. Vaníčkova

Praha 85, ul. U třešňovky

Praha 86, Karlínské náměstí

Praha 87, ul. Karolinská

Praha 89, ul. Čimická

Praha 91, ul. Horní Hrdlořezská

Praha 94, ul. Poděbradská

Praha 100, ul. Vršovická

Praha 102, ul. plukovníka Mráze

Praha 105, ul. Litevská

Praha 108, ul. Počernická



Rušené pobočky ve Středočeském kraji



Benátky nad Jizerou 2 (ul. 5. května, Benátky nad Jizerou)

Beroun 4 (ul. Švermova, Beroun)

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 2 (ul. Boleslavská, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)

Kladno 3 (ul. Vrapická 474, Kladno - Dubí)

Kladno 5 (náměstí Svobody, Kladno)

Kladno 6 (ul. Vrchlického, Kladno - Kročehlavy)

Kladno 9 (ul. Cyrila Boudy, Kladno – Kročehlavy)

Kolín 3 (ul. Mlýnská, Kolín)

Kralupy nad Vltavou 3 (nám. J. Seiferta, Kralupy nad Vltavou - Lobeček)

Kutná Hora 3 (ul. Zámecká, Kutná Hora – Sedlec)

Kutná Hora 4 (ul. U Radnice, Kutná Hora – Kaňk)

Kutná Hora 6 (Husova, Kutná Hora)

Mělník 3 (ul. Českolipská, Mělník)

Mělník 4 (ul. Nemocniční, Mělník)

Mladá Boleslav 2 (ul. Havlíčkova, Mladá Boleslav)

Mladá Boleslav 5 (náměstí Republiky, Mladá Boleslav)

Nymburk 2 (ul. Petra Bezruče, Nymburk)

Nymburk 3 (ul. Mládežnická, Nymburk)

Poděbrady 2 (ul. Budovcova, Poděbrady)

Příbram 4 (ul. Poštovní, Příbram -Zdaboř)

Příbram 5 (ul. Budovatelů, Příbram)

Rakovník 2 (Nádraží, Rakovník)

Slaný 3 (ul. Na Dolíkách, Slaný)

Zruč nad Sázavou 3 (ul. 1. máje, Zruč nad Sázavou)