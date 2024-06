Pro předplatitele

Milan Holakovský dnes 15:34

Koupání v přehradní nádrži Orlík chce opatrnost, jinak by v Praze i okolí mělo být „v pohodě“. To naznačují nejnovější veřejně dostupné poznatky hygieniků o kvalitě vody na sledovaných koupalištích a koupacích místech. S příchodem tropických dnů stoupá zájem plavců o osvěžení při venkovním koupání – a s tím i o informace, kde je voda bezproblémová a kde si dávat pozor. Zatím by její kvalita většinou měla být příznivá. Aktuálně nicméně laboratoře zkoumají čerstvé vzorky odebrané v pondělí.