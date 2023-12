/VIDEO, FOTO/ Zaplněná obřadní síň krematoria v pražských Strašnicích se dnes dlouhým potleskem rozloučila s divadelním a filmovým hercem a dabérem Ladislavem Županičem. Prezident Herecké asociace Ondřej Kepka ve své smuteční řeči připomněl, že s odchodem Županiče ztratil hlas i americký herec Clint Eastwood, kterého úspěšně daboval.

"V tvém případě neplatí, že každý je nahraditelný. Každý tvůj (dabující) nástupce má smůlu," uvedl Kepka. Připomněl společné účinkování v seriálu Arabela a ceny Thálie, které Županič obdržel za výkon v roli Albína v muzikálu Klec bláznů a také za celoživotní mistrovství. Podivil se, že na Županiče "zapomněli" při udělování Ceny Františka Filipovského za dabing. "Asi to bylo tím, že vypadal stále mladý," řekl.

Županič zemřel 9. prosince ve věku 80 let. Kepka zesnulého zařadil mezi osobnosti, jakými byli Vladimír Menšík, Vlastimil Brodský a Stella Zázvorková. "Pracovat s ním byla velká škola, zjistil jsem, že čím větší osobnost, tím je normálnější," podotkl.

Z invalidního vozíku promluvil také Alfred Strejček. "Opustil mě jeden z nejbližších kamarádů, znali jsme se třiašedesát let," sdělil herec, moderátor a recitátor, který Županiče označil za "sbližovací element" hereckého kolektivu.

Mezi množstvím lidí, kteří se přišli naposledy rozloučit se svým kolegou, byli například moderátor Aleš Cibulka, hudební skladatel Zdeněk Barták, herci Jaroslav Satoranský, Igor Bareš a Jaroslav Carda a herečky Jiřina Bohdalová, Kateřina Brožová nebo Jitka Molavcová. Smuteční věnce mimo jiné zaslali Hudební divadlo Karlín, Divadlo Bez zábradlí, Divadlo na Fidlovačce a Divadlo Kalich.

S kyticí růží dorazil také režisér Zdeněk Troška, v jehož pohádkách Princezna ze mlejna 1 a 2 si Županič zahrál. "Byl skvělý herec a stará škola, vždycky připravený. Na place byl oblíbený a nezkazil žádnou legraci, naopak se vždy snažil udržet dobrou náladu," sdělil Troška.

Při obřadu zazněla píseň It Was A Very Good Year od Franka Sinatry nebo duet Županiče s Laďkou Kozderkovou Bonviván z představení Zvonokosy.

Županič byl spjat především s pražským Hudebním divadlem v Karlíně, kde vytvořil desítky úspěšných rolí a které také vedl. Vedle divadla se uplatnil i v televizi a rozhlasu. Rodák z Prostějova studoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, s divadlem začínal v Praze v někdejším divadle Paravan. Třicet let pak působil v karlínském souboru. Zahrál si i v Divadle na Fidlovačce.