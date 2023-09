Strahovský tunel čeká desetiletá rekonstrukce. Stavba bude stát šest miliard

Postupnou modernizaci Strahovského tunelu schválil pražští radní na zasedání v pondělí 11. září. Práce by měly trvat deset let a investováno by do tunelu mělo být přibližně šest miliard korun. Stavba bude zahrnovat modernizaci technologií, odvodňovací šachty, stavbu vozovky či celkovou bezpečnost pro provoz automobilové dopravy a případný úkryt pro osoby v ohrožení.

Strahovský tunel. Ilustrační foto. | Foto: Archiv VLP