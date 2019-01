/INFOGRAFIKA/ Respirační infekce či chřipka trápily v minulém týdnu již zhruba 1300 Pražanů ze 100 tisíc obyvatel metropole. Nejvíc nemocných je mezi předškoláky a studenty. Nejnovější údaje pražské hygienické stanice přitom vycházejí z hlášení, která jí zasílají každý pátek praktičtí lékaři a pediatři.

„Praha stojí na počátku epidemie. Lze předpokládat, že nemocnost ještě nedosáhla svého vrcholu a počet nemocných bude i nadále stoupat,“ oznámila v pondělí ředitelka protiepidemického odboru Martina Marešová. Minulý týden navštívilo ordinace o 21,6 procenta více lidí než v týdnu předminulém. Celkem marodilo zhruba 1300 lidí na sto tisíc obyvatel. Nejvíce nemocných je stále mezi dětmi do pěti let, stoná jich více než 3000 na sto tisíc obyvatel. Naopak nejméně zasaženou skupinou obyvatel jsou lidé nad 60 let, z nichž onemocněl zhruba každý dvoustý.

Lékaři ošetřovali v uplynulém týdnu devět lidí s vážným průběhem chřipky, od začátku roku tomuto onemocnění podlehli v Praze tři lidé. K poslednímu úmrtí došlo v předminulém týdnu. Situace v hlavním městě není podle Marešové výjimečná, v celé republice vzrostla nemocnost o 25 procent. Například Thomayerova nemocnice už kvůli tomu částečně zakázala návštěvy. Omezení platí pro Pneumologickou kliniku a oddělení hrudní chirurgie.

Za nejlepší prevenci proti chřipce považují hygienici očkování. Vakcínu si však nechává aplikovat zhruba jen pět procent Pražanů. Ostatním tak doporučují dodržovat alespoň několik zásad. Nutné je vyhýbat se kontaktu s nemocnými. Pokud už to nelze jinak, měl by být dodržován aspoň metrový odstup.

V době epidemie je vhodné vyhýbat se velkým obloukem čekárnám u ordinací. Pokud to situace umožňuje, je lepší návštěvu přesunout na později. Zvláště ohrožení jsou zaměstnanci tzv. openspaců, kde se podle lékaře Jana Jelínka viry šíří obzvlášť rychle. Více než kdy jindy by si tedy lidé měli hlídat pestrost jídelníčku a dostatečně spát. Ruce si mýt mýdlem a nedotýkat se očí, nosu a úst neumytýma rukama.