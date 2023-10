Příčina souvisí se zvýšenou migrací, oznámila Hygienická stanice hl. m. Prahy v tiskové zprávě. Ne vždy se pak štěnice při kontrole ubytovacích zařízení skutečně najdou. Někdy se stane, že za ně hosté považovali jiný druh hmyzu, jindy už je po problému, protože provozovatel reagoval neprodleně. Nechal objekt takzvaně vystříkat – a po této dezinsekci štěnice zmizely.

Středočeská zkušenost podle Polanské ukazuje, že výskytem štěnic jsou nejvíce zasažena ubytovací zařízení pro sociálně slabé. „Zde bohužel dochází k jevu opakovaného výskytu po zajištěných zásazích odborných firem zaměřených na eliminaci tohoto jevu. Vlastní klienti jsou ale často novým zdrojem kvůli svému životnímu stylu a nedostatečným hygienickým návykům,“ shrnula Polanská podstatu problému. S dodatkem, že povinnost zajistit dezinsekci má provozovatel zařízení. „V rámci naší kontrolní činnost ověřujeme jak tato provedená opatření, tak i výskyt hmyzu v ubytovacích zařízeních,“ konstatovala.

Štěnice znamenají problém i pro domácnosti – a vůbec nemusí jít o rodiny špindírů, jak se běžně soudí. Potvrzují to hygienici, když hovoří o výskytu v bytech „rozdílného hygienického standardu“. Stává se, že si je lidé přivezou domů z cest – typicky v zavazadle nebo i v záhybech na jeho povrchu – ale třeba také na oděvu či na botách. Jejich šíření pak navíc lidé často nevědomky podporují svým počínáním: třeba tím, že po příjezdu schovají kufr pod postel. Navíc na ně moderní společnost již takzvaně zapomněla, což jednak přispívá k tomu, že ohniska jejich výskytu často zůstanou po delší dobu neodhalena, jednak vede k neúspěšným snahám o jejich likvidaci.

Gauč, ve kterém si štěnice udělaly hnízdo.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Amatérský zásah proti zjištěnému ohnisku výskytu má přitom často jediný výsledek: nežádoucí hmyz se rozprchne do okolí. Hygienici radí obrátit se na specializované služby, jejichž pracovníci mají jednak k dispozici účinné prostředky, jednak zkušenosti s tím, jak postupovat. Třeba při výskytu štěnic v bytovém domě nelze začít se zásahem v bytě, kde se předpokládá ohnisko výskytu. Začíná se v okolních bytech s postupem k předpokládanému centru. I tak bývá často třeba zásah opakovat. Výhodou bývá, že mnohé z firem poskytujících tyto služby slibují příjezd v autě bez označení, aby jejich přítomnost nebudila nežádoucí pozornost v okolí. Už loni také pražští hygienici vydali informační brožuru týkající se výskytu štěnic a možností boje proti nim. Reagovali tím na desítky telefonátů i písemných sdělení týkajících se výskytu štěnic v domácnostech.

Hygienická stanice hl. m. Prahy připomněla, že provádí státní zdravotní dozor v ubytovacích zařízeních jako jsou hotely, ubytovny či například vysokoškolské koleje – a v jeho rámci se zaměřuje také na zvýšený výskyt štěnic. Pokud se objeví, je potřeba ohlásit to právě hygienikům. Ti se následně vydají na kontrolu ubytovacího zařízení. Hygiena odkazuje na ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.; konkrétně § 57, odst. 1a 2), ukládající provozovatelům ubytovacích zařízení povinnost provádět pravidelné preventivní desinsekce – a v případě zjištění výskytu hmyzu také dezinsekce mimořádné.

Zvláště z francouzské Paříže v poslední době přicházely zprávy o tom, že poměrně masivní výskyt štěnic byl zaznamenán i v sálech tamějších kin, a dokonce v metru i dalších vozidlech veřejné dopravy. Jiné zprávy zase sdělovaly, že to není pravda – a z pořízených videí prý plyne, že za štěnice jejich autoři považovali jiné druhy lezoucího nebo i létajícího hmyzu.

U nás by se o takové prostředí hygienici zajímali v případě, že by dostali upozornění. Ředitelka Polanská totiž na dotaz Deníku odpověděla: „Pokud jde o kina nebo dopravní prostředky, kontroly v nich běžně neprovádíme; povinnost provést, respektive objednat provedení dezinsekce je plně na provozovatelích. Pokud bychom obdrželi podnět na jejich nečinnost v tomto směru, pak ověříme situaci na místě – a máme oprávnění jim opatření uložit.“

Pomohou vysoká teplota i přípravek z lékárny

- Po návratu domů z cest je dobré pečlivě prohlédnout všechna zavazadla, případně podrážky bot. Tím je možné zabránit případnému zavlečení štěnic do domácího prostředí.

- Jako vhodné se jeví vyprání prádla ze zavazadel na co nejvyšší teplotu – a zároveň, pokud je to možné, využít sušičku a prádlo vyžehlit

- Pokud je člověk štěnicí pokousán, je třeba zamezit škrábání postiženého místa, aby nedošlo k zanesení infekce do ranky. K potlačení svědění je možné využít přípravky volně prodejné v lékárně – například Fenistil. U citlivých jedinců může poštípání vyvolat alergickou reakci, štípance se hůře hojí. Může dojít k zanícení vlivem škrábání. V takovém případě je vhodné vyhledat lékařské vyšetření.

Zdroj: Hygienická stanice hl. m. Prahy