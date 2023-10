Zhruba dvakrát týdně se kvůli štěnicím obrátí na pražské hygieniky klienti pražských ubytoven a hotelů. A jak potvrzuje zjištění Deníku, problém s tímto obtížným hmyzem nemají jen hosté v ubytovacích zařízeních, ale i Pražanky a Pražané ve svých domácnostech.

Jak bojovat se štěnicemi? Odpověď nabídl den otevřených dveří u pražských hygieniků. | Video: Milan Holakovský

Každý obdržený podnět hygienici prověřují na místě. „Často se však stává, že v okamžiku šetření již na konkrétním místě výskyt štěnic nebývá zjištěn. Pravděpodobně z důvodů, že provozovatel objektu již provedl zákonem danou, neprodlenou mimořádnou desinsekci,“ uvedli hygienici v tiskové zprávě s tím, že v ojedinělých situacích dochází k opakovanému výskytu štěnic, kdy likvidace je již velmi obtížná.

Nemilé setkání se štěnicemi Deníku potvrdila třeba žena z krčského sídliště. Tam prý nedávno zasahovala odborná firma, když prostory bylo třeba důkladně vystříkat. Třeba u nich v bytě zasahující pracovník úplně rozebral nově pořízenou sedací soupravu. A z bytu ženy, odkud se štěnice po domě zřejmě rozšířily, prý bylo nějaké vybavení třeba i vyhodit.

O ohnisku se vědělo – obyvatelka, která původně netušila, oč se jedná, dokonce pozvala sousedku, aby se přišla podívat na půlcentimetrové „broučky“, kteří jí lezou po posteli…

Štěnice přitom zdaleka nejsou jen problémem míst se zanedbanou hygienou. Zalézají do škvír nebo nakladou vajíčka, která ani nejsou vidět – a tak se snadno přihodí, že si je někdo přiveze třeba z dovolené.

Zdroj: Milan Holakovský

Několik let zase bojovala se štěnicemi paní Jana a její sousedé ze sídliště ve Stodůlkách. „Pokousaná celá rodina a nepomáhala ani opakovaná odborná dezinsekce,“ vypráví. Po domě se štěnice rozlezly z jednoho bytu. Rodina paní Jany pak například spala řadu týdnů zahalená od hlavy až k patě včetně čepic.

V hlavním městě bývá podle zkušenosti hygieniků tento problém častější spíše na ubytovnách a v hotelích – a v bytech pak právě v tomto období, kdy je po hlavní sezoně dovolených a přichází čas, kdy se lidé vracejí z dlouhodobějších pobytů na chatách a chalupách. Přinést si je ale lze třeba i se zakoupeným starším obrazem nebo s knížkou vyzvednutou v knihobudce.

Evergreenem je pak výskyt štěnic na vysokoškolských kolejích. Například na strahovských kolejích svádějí poslední z řady bitev se štěnicemi už více než rok. Za tu dobu kolejní správa za desinsekci zaplatila už čtyři miliony korun. Vysoká škola ekonomická vynakládá za likvidaci štěnic na svých kolejích podle dostupných zpráv zhruba 320 tisíc korun ročně.

Pražští hygienici lidem radí, aby po návratu domů z cest ve vlastním zájmu pečlivě prohlédli všechna zavazadla, případně podrážky bot a podobně. Tím je možné zabránit případnému zavlečení štěnic do domácího prostředí. Jako vhodné se jeví také vyprání prádla ze zavazadel na co nejvyšší teplotu a zároveň, pokud je to možné, využít sušičku a prádlo vyžehlit.

Pokud je člověk štěnicí takzvaně pokousán, je následně třeba zamezit škrábání postiženého místa na pokožce, aby nedošlo k zanesení infekce do ranky. K potlačení svědění je možné využít volně prodejné přípravky v lékárně. U citlivých jedinců může poštípání od štěnic vyvolat alergickou reakci, štípance se hůře hojí. Může dojít k zanícení vlivem škrábání. V takovém případě je vhodné vyhledat lékařské vyšetření.

Zbavit se těchto vetřelců vlastními silami či pomocí běžných přípravků proti hmyzu prodávaných v drogeriích přitom zpravidla nelze: podle rad hygieniků je nutné obrátit se na specializovanou firmu. A byť se objevují i rady, jak místo chemie zapojit parní čistič a vysavač, klíčové je provedení likvidačního zásahu v celém domě.