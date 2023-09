Pro občany se prozatím nic nemění – a to i přesto, že po fázi příprav už skutečně začalo stěhování z prostor ve Vršovické ulici, z komplexu téměř naproti bývalému Koh-i-nooru, do pronajatých prostor v oblasti Vinice. Na adresu Vinohradská 3218/169; vlastně jen kousek od strašnické vozovny. Za radnici to Deníku potvrdil Ján Tropp, který je pověřen zastupováním vedoucího tiskového oddělení. Přesun je a bude organizovaný tak, aby občané nezůstali bez služeb, které od úřadu městské části potřebují. Stěhování plánované na další týdny tedy lidi z Prahy 10 zatím nemusí trápit: kontaktní pracoviště ještě najdou stále na stejné adrese, kam jsou zvyklí chodit dosud.

Služby úřadu budou zachovány

„Zatím byl přemístěn první odbor, a to kancelář hlavního architekta,“ řekl Deníku Tropp. S tím, že to je útvar, který veřejnost zpravidla nenavštěvuje. Přesun pracovišť, kam naopak lidé chodí často – třeba pro občanské průkazy nebo výdej cestovních dokladů – se řeší tak, aby přepážky mohly zůstat stále otevřeny; bez nežádoucí pauzy.

Nejprve se tak odstěhuje polovina odboru, zatímco druhá ještě zůstane v původním působišti. „Je to připraveno tak, aby vše kontinuálně navazovalo a občané si mohli přijít vyřídit věci, které potřebují,“ ujišťuje Tropp. Kdy dojde na definitivní změnu, prý radnice včas oznámí. Tyhle plány se ještě dolaďují a upřesňují. Stěhování by mělo zabrat zhruba dva měsíce.

Vinice? Prostory „jako víno“!

O tom, že dosavadní radniční komplex ve Vršovicích je v katastrofálním stavu, se hovoří dlouhodobě. A nejen pro tamní pracovníky, ale ani pro návštěvníky budov není tajemstvím, že občas něco pukne, povolí, odloupne se, odpadne, případně nejde zavřít – či se naopak z bezpečnostních důvodů nesmí otevírat. Viditelné je to na první pohled: celý komplex obklopují stavební zábrany. Problémem je, že věc nevyřeší běžná údržba, ale nestačily by ani opravy poněkud rozsáhlejší. Opravit by snad šlo okna, horší by to už bylo s obvodovým pláštěm – avšak nevyhovující stav je potvrzen i v případě nosných konstrukcí. Další osud budov ve Vršovické ulici tak bude potřebovat zásadní rozhodnutí.

Dosavadní nikdy nekončící opravy, vedoucí však jen k tomu, aby budovy mohly zůstat funkční, prakticky znamenaly sypání peněz do černé díry. To ostatně starosta městské části Martin Valovič (ODS), jenž je sám mužem s titulem inženýra architekta, potvrdil už v květnu: „Rozhodli jsme se, že utápět další peníze nesmyslně do staré budovy je špatně.“

Starosta Prahy 10 Martin Valovič (ODS).Zdroj: Deník/Eliška Stodolová

Tehdy vedení města záměr přestěhovat radnici definitivně potvrdilo a nechalo spustit inventarizaci majetku i přípravy předcházející vlastnímu přesunu: především šlo o práce s archivy. Ve druhé polovině srpna začalo vlastní stěhování. V prostorách na Vinici pronajatých od soukromé společnosti najde úřad lepší, nově vybudované a moderní zázemí.

Firma představuje jako hlavní výhody podzemní garáže s dostatkem parkovacích míst (a to vedle nájemců i pro návštěvníky), dobrou dostupnost nejenom autem, ale i městskou hromadnou dopravou – zastávka tramvají je v sousedství, lze i dojít pěšky od stanice metra Strašnická, kde také staví navazující autobusové spoje. Připomíná i kavárnu, restauraci a supermarket přímo v komplexu. Plus v okolí nejen řadu restaurací a obchodů, ale rovněž park. Z pohledu městské části jsou důležité zasedací místnost – a také dostatečné prostory pro archiv.

Co dál? To se teprve ukáže

Jak dlouho úřad městské části na nové adrese zůstane, není nyní jasné. Dlouhodobě, během už roky trvajících diskusí kolem stavu nynější radnice, se počítalo s tím, že uvolněné prostory ve Vršovicích projdou zásadní rekonstrukcí. Nyní však budoucnost tak jednoznačná není. Skokový nárůst cen stavebních prací i materiálů přinesl nejistotu: co bude dál, se teprve ukáže.

Původně se očekávalo, že ve Strašnicích by úřad měl působit čtyři roky – s možností prodloužení pronájmu na sedm let. S tím, že nájemní vztah je v uzavřené smlouvě vyřešen pružně – tak, aby se městská část mohla z nájmu bezproblémově vyvázat, až se jí podaří definitivně vyřešit sídlo radnice.