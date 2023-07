Nejen za rekreací se na Štěchovice už jezdí pohodlně. Silnice je jako nová

Dojet do oblíbené rekreační oblasti nedaleko Prahy, do Štěchovic a okolí, bude o letošních prázdninách podstatně snazší nežli v hlavních sezonách minulých let. Stejně tak mají podstatně komfortnější cestování místní obyvatelé mířící do metropole i zpět domů.

Zakončení rekonstrukce úseku ze Štěchovic do Prahy. | Foto: facebook Středočeský kraj - oficiální stránka