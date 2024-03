Turistické vlaky v letošní sezoně na železnici v Praze a Středočeském kraji podpoří zejména cykloturistiku. Cyklistické a parní vlaky letos vyjedou po tradičních i nových trasách. Novinářům to řekli zástupci Českých drah (ČD), Středočeského kraje a Pražské integrované dopravy (PID).

Lokomotiva bardotka. | Foto: České dráhy

Turistická sezona podle nich odstartuje o víkendu 23. a 24. března a potrvá do 28. října. Cyklisté mohou využít také dvou cyklobusů, jeden na výlety po Brdech, druhý v Českém ráji.

Od července vyjedou cyklobusy také po Kokořínsku na třech linkách. Cena za přepravu jednoho kola v cyklobusech bude 20 korun, uvedl zástupce náměstka pro dopravu Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Pavel Procházka.

Cyklobusy přiblíží kolařům atraktivity různých koutů kraje.Zdroj: facebook Středočeský kraj

Výletní vlak Cyklohráček pro rodiny s dětmi a cykloturisty letos pojedenácté vyjede z Prahy do Slaného a dvakrát týdně pojede také do nových míst, uvedl Ješeta. Čtyři speciálně upravené vozy výletního vlaku potáhne barevná lokomotiva.

Cyklohráček letos podle ředitele Ropidu Petra Tomčíka zamíří do 14 míst ve středních Čechách. Od 23. března do 28. října bude jezdit v soboty, neděle a státní svátky do Slaného, v některé termíny bude trasa vlaku do Zlonic. Od 9. července do 22. srpna přibudou také jízdy v úterý a ve čtvrtek a Cyklohráček vyrazí například do Dobříše, Českého Šternberka, Kácova, Lužce nad Vltavou nebo Nelahozevsi.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Od 23. března do 28. října bude jezdit také vlak Český ráj pro pěší i cykloturisty nebo vlak Cyklo Brdy. První vlak bude o víkendech a státních svátcích na trati do Jičína nebo do oblasti Prachovských skal. Vlak Cyklo Brdy zamíří do oblasti Brd, do Příbrami nebo do Březnice a Blatné.

Cykloturistiku má podpořit i vznik nového oddělení Středočeského kraje, které se podle hejtmanky kraje Petry Peckové (STAN) věnuje výstavbě cyklostezek. Aktuálně má kraj podle Peckové 501 kilometrů cyklostezek, v přípravě je dalších 120 kilometrů. Hotové by měly být do příštího roku. Kraj chystá například desetikilometrový úsek cyklostezky z Kutné Hory do Kolína. Nabízel i dotace na výstavbu cyklověží pro uschování kol, nová přibude například na nádraží v Nymburce.

Parní vlaky letos kromě tradičních nostalgických jízd do Posázaví zamíří opět rovněž do Dobříše nebo do Rožmitálu pod Třemšínem, řekl člen představenstva a náměstek ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta. V Praze budou parní vlaky tradičně vyjíždět ze stanice Praha-Vršovice.

Loni podle Ješety využilo parních vlaků v Praze a Středočeském kraji více než 6000 lidí. Dráhy podle něj kvůli velkému zájmu investují do zlepšení technického stavu parních lokomotiv. Loni opravily tři historické vozy, které letos svezou cestující.

Jízdy historických vlaků ale v létě podle ředitele Oblastního centra obchodu Střed ČD Jakuba Goliáše komplikuje sucho. Parní vlaky často nemohou vyjet kvůli riziku požárů v okolí železnice, uvedl. V takových případech je dráhy mohou nahradit lokomotivami z 50. let minulého století, které sice nejsou poháněny párou, ale řadí se mezi historické vozy.