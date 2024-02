Bezpečné bude nechat auto doma – a v ideálním případě tam zůstaňte i sami, radí všichni. A příliš nespoléhejte ani na autobusy, případně v metropoli na tramvaje. Čili: k jízdě do Prahy využijte ideálně vlak, po hlavním městě se co nejvíce pohybujte s využitím metra. Jak se komplikace připravují dopravní podnik, hasiči nebo záchranáři?

Hasiči stěhují techniku ze stanice

Jak moc může jít do tuhého třeba kvůli zablokování magistrály v souvislosti s protestem u ministerstva zemědělství, naznačilo oznámení, že kvůli ohlášenému protestu chystají manévry pražští hasiči. Centrální stanice tak bude mít zvláštní režim: jedno družstvo plus žebřík umístí na Vinohradech, další družstvo a žebřík na nábřeží – a třetí družstvo zůstane na stanici. Navíc budou na svých zbrojnicích v pohotovosti jednotky některých sborů dobrovolných hasičů.

„Bude zřízen štáb Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, aby případně koordinoval činnost jednotek se složkami integrovaného záchranného systému,“ plánují hasiči. „Jeden z našich důstojníků bude na dopravním dispečinku, aby sledoval situaci v dopravě v Praze. V případě výjezdu budeme operativně vysílat i jednotky z jiných stanic a jiného směru,“ upřesňují s důrazem na připravenost reagovat na vývoj situace.

„Může to způsobit velké problémy při průjezdu velké hasičské techniky. Na komunikacích půjde podle nás velmi obtížně vytvořit záchranářskou uličku. Při naší jízdě k mimořádné události jde mnohdy o minuty. Pokud by tedy měly být zemědělskou technikou zablokovány komunikace v centru Prahy, ohrozí to bezpečnost občanů,“ konstatuje páteční vyjádření hasičů.

Komplikací spojených se zajišťováním rychlých transportů se obávají zdravotničtí záchranáři, pro jejichž plánování mimo jiné představuje problém fakt, že přesný rozsah blokády není známý předem a vše ukáže až průběh akce. Podobně jsou na tom i organizátoři dopravy: jak pražský dopravní podnik, tak autobusoví dopravci vozící cestující do metropole – a stejně tak i organizátoři veřejné dopravy v systému PID neboli Pražské integrované dopravy.

Centrála dispečinku PID slibuje, že bude posílena kapacita dispečinku, a to s cílem zmírňovat dopady na cestující a zvýšit informovanost. Opatření však bude třeba přijímat s ohledem na vývoj situace, takže ohlašovat jejich rozsah a dobu předem nelze.

Dá se však počítat s výrazným zpožděním tramvají a autobusů městské hromadné dopravy nejen v místech protestů, ale i jejich širším okolí; zpoždění se jistě nevyhnou ani autobusy využívající příjezdové silnice do Prahy. Podle všeho dojde i na dočasné odklony tras některých linek.

V těšnovské lokalitě u ministerstva navíc přinese komplikace oprava tramvajových kolejí na Hlávkově mostě, naplánovaná od soboty 17. února do sklonku března. Aktuální informace o veřejné dopravě najdou cestující na webu pid.cz/zmeny, v mobilní aplikaci Lítačka (v sekci Mimořádnosti) – a rovněž je nabídnou profily PID na facebooku a na twitterové platformě X. Pomůže také web pražského dopravního podniku.

Řešení nabízejí vagony i navigace

Rovněž doporučení PID zní: v maximální míře použít linky metra nebo železnice. Důležitá je to informace i pro statisíce lidí z okolí Prahy. Do metropole totiž denně přijíždí zhruba 350 tisíc Středočechů, upozornil mluvčí středočeského hejtmanství David Šíma.

„V případě, že občané do Prahy cestovat v pondělí musí, je doporučováno využívat zejména vlakovou dopravu,“ radí i on. S tím, že je vhodné případně využít P+R parkoviště u nádraží a na vlak skutečně přestoupit. V případě cestování autem je pak rozumné sledovat aktuální dopravní situaci (třeba s využitím on-line navigace). V případě ucpání hlavních dopravních tepen totiž může provoz kolabovat i na všech objízdných trasách.

S tím, že by v reakci na ohlášené protesty bylo na železnici k dispozici více spojů, se však nepočítá. Deníku to potvrdil Filip Drápal z centrály PID. „O posilových vlacích se nejednalo,“ konstatoval. Ani by je objednat nebylo možné, vysvětlil Deníku středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) – a důvodem není jen to, že České dráhy rezervu v podobě volných souprav prakticky nemají. „Nemáme vlaky, které bychom mohli nasadit, ale volná není ani kapacita na tratích,“ řekl Borecký, proč se posílení nepřipravuje. Nečeká ale, že by se kolaps mohl přenést ze silnic i na železnici. „Myslím, že vlaky cestující poberou a nebude to žádný průšvih,“ očekává.

Nebudou rohlíky, zato dost odpadků

Dopady blokády mohou zkomplikovat zásobování včetně dopadů na dostupnost čerstvého zboží, jako je třeba pečivo. Nedostatek informací o jejím rozsahu však komplikuje plánování práce na pondělí práci třeba i popelářům. Mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický nevylučuje, že dopravní omezení mohou v některých oblastech zkomplikovat svoz odpadu.

Protesty: Traktory na dálnice nepustíme, zní od policie. Zemědělci mění trasy

Tam, kde smetí zůstane, dojde brzy k nápravě, ujišťuje firma. „Kolegové z provozu udělají maximum pro to, aby vyvezli všechny popelnice a kontejnery v následujících dnech, pokud se jim to v pondělí kvůli protestům nepodaří. Není kvůli tomu nutné kontaktovat naše call centrum ani zákaznická centra,“ připomněl Komarnický.

Do šesté ranní už na místě

Jestliže organizátoři protestu ohlásili, že chtějí do Prahy dorazit už ráno mezi pátou a šestou hodinou, dopady to může mít na příjezd do práce týkající se zaměstnanců všech profesí.

Současně cesta traktorů do Prahy může přibrzdit i Pražany, kteří jsou zvyklí vracet se po víkendu z chat a chalup až v pondělí časně ráno. Policie sice ohlásila, že na dálnice, kde nemá co pohledávat, zemědělskou techniku nepustí ani v rámci protestu, jízdu však může komplikovat blokáda na dálničních sjezdech či daleko zasahující kolony. Jízda techniky na Prahu pak může zkomplikovat cestování všeho druhu na dalších hlavních silničních tazích. Včetně trasy od Českých Budějovic přes Tábor a Benešov (s příjezdem do metropole od Říčan a Uhříněvsi) nebo třeba z Kolínska po silnici I/12 přes Úvaly.

Protest v Praze: Zemědělci oznámili své příjezdové trasy do města

Zatímco s příjezdem traktorů do Prahy se počítá ještě před úsvitem, kolem dalších plánů na dění se informace někdy rozcházejí. Včetně klíčového bodu: protestů spojených s blokádou magistrály na Těšnově u ministerstva zemědělství. Zde by k plánovanému ochromení dopravy v obou směrech, a to i s možnými dopady na poměrně vzdálené části metropole, vlastně stačilo jen několik zemědělských strojů. Řidiči by pak mohli trčet v kolonách bůhvíkde – bez toho, že by spatřili třeba byť jen jediný traktor protestujících zemědělců.

Některé zprávy počítají s tím, že neprůjezdná by zde magistrála měla zůstat do 15 hodin a pak by ještě desítky minut až hodiny mohlo trvat, než množství nashromážděné techniky místo opustí, takže s pohybem strojů po Praze lze počítat vlastně až do večera. Jiné sdělení naopak ohlašuje, že se počítá s předáním požadavků zástupcům ministerstva a s odjezdem již kolem 11. hodiny. Upřesňování svých plánů slibují organizátoři protestu postupně zveřejňovat na webu Myzemedelci.cz. Během pátku tam uvedli podrobnější informace o příjezdových trasách; s vynecháním původně zamýšlených dálnic.

Protesty zemědělců napříč Evropou:

Zdroj: Youtube

Vedle akce na magistrále u ministerstva zemědělství organizátoři protestů plánují také akci na Malé Straně, a to přímo na Malostranském náměstí. Tam by se mohla shromáždění odehrávat od pondělí do čtvrtka 22. února, přičemž někteří z účastníků počítají s tím, že by tam mohli vyčkávat na odpověď vlády. Hovoří se také o možné pondělní akci na Klárově, před Strakovou akademií neboli Úřadem vlády ČR – přičemž i sem by se prý mohla nahrnout zemědělská technika. Podle zjištění Deníku však o přesných plánech nemají jasno ani někteří z aktérů, kteří se do Prahy chystají vyjet z regionů.

Co se bude dít? Pondělí ukáže

Jak vše nakonec dopadne, se ukáže až během pondělka. Od akce spojované především se jmény odborového předáka Bohumíra Dufka a šéfa Rabbitu Trhový Štěpánov Zdeňka Jandejska (který také býval prezidentem Agrární komory ČR), ale také Daniela Sterzika neboli takzvaného Vidláka, se důrazně distancovaly jiné organizace sdružující zemědělce včetně Agrární komory ČR. Ta chystá na čtvrtek účast v rámci celoevropských protestů na státních hranicích.