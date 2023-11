Odboráři usilují o více peněz pro školství a v současnosti jednají s ministrem pro školství Mikulášem Bekem (STAN). Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula označil rozhodnutí školských odborů za velmi pozitivní zprávu. „Protože i učitelé s vyššími příjmy jsou solidární k těm svým kuchařkám, školníkům, kteří mají opravdu nízké příjmy. A to považuji za nesmírně dobrý signál," sdělil.

Pražské základní školy se stávkou sympatizují

V otevřeném dopise spolku Učitelské platformy, který byl adresován prezidentovi, vládě, poslancům, senátorům a rodičům stojí, že ředitelům a učitelům českých škol budou v příštím roce chybět miliardy korun.

„Dobře rozumíme aktuální ekonomické situaci, ale šetřit na vzdělávání dětí je extrémně krátkozraké a velmi se nám do budoucna vymstí. Domníváme se, že v posledních letech školy zvládly extrémní situace (covid, váleční uprchlíci, podpora duševního zdraví dětí i zaměstnanců) a vždy se k nim snažily postavit energicky a cílem je zvládnout. Plánovaný nedostatečný rozpočet školství na příští rok nás však nutí se hlasitě ozvat,“ stojí v dopise.

Západně od Prahy vznikne základní škola za miliardu. Pro osm stovek žáků

Také Deníkem oslovené základní školy v metropoli uvedly, že proti stávce nic nemají. Naopak jí v zásadě podporují. „Souhlasím s textem Otevřeného dopisu Učitelské platformy a jsem toho mínění, že pokud nenastane okamžitá reakce na tento dopis, je potřeba jít do stávky,“ uvedla na dotaz Deníku ředitelka ZŠ Kořenského na Praze 5 Libuše Daňhelková. Už nyní má ředitelka avízo, že část zaměstnanců školy se ke stávce připojí.

Ředitelé zvažují zavření nebo omezený provoz

Podle základních škol je několik možností, jak se ke stávce postavit. Jak upřesnila ředitelka Daňhelková, varianty spočívají v zavření celé školy včetně mateřské, omezený provoz mateřské školy a prvního stupně nebo úplný provoz pouze s malými omezeními.

Podle ředitele základní školy Emy Destinnové Oty Bažanta bude škola stávku řešit až příští týden. Sám stávku nicméně podporuje. „Nechceme si brát děti jako rukojmí. S největší pravděpodobností budeme učit,“ upřesnil.

Podívejte se: Akademici se zapojili do stávky kvůli podfinancování vysokých škol

Další základní škola by provoz zavřela úplně. „Pokud by přece jenom stávka proběhla, školu bychom zavřeli - bez toho to asi nemá smysl, respektive dostatečnou váhu,“ uvedl ředitel ZŠ a MŠ Bílá na Praze 6 Josef Vinduška.

Rozhodnutí padne příští týden

Podobné informace zní i z dalších oslovených základních škol. Většinou ale bude vedení o postupu ještě jednat, a to až příští týden. „Někteří naši zaměstnanci už v tuto chvíli říkají, že se stávkou sympatizují. Ostatní čekají, co teď vypadne z toho jednání, které avizoval pan ministr Bek. My máme v pondělí 13. listopadu pedagogickou radu a tam se domluvíme na tom, kolik lidí se skutečně ke stávce připojí a kolik ne,“ uvedl zástupce ředitele ZŠ Jitřní Jiří Barták s tím, že rodiče budou informovat hned ten den později na plánovaných třídních schůzkách.

Nejhorší situace kapacit u mateřských i základních škol je v Praze 5, 6, 9 a 10

Podle Bartáka musí také školy informovat svého zřizovatele, a to v případě, že by došlo ke zavření. Podle informací Deníku čekají zřizovatelé škol, tedy městské části, až na rozhodnutí ředitelů a ředitelek. „Do té doby nebudeme podnikat žádné kroky,“ uvedly radnice pro Deník.