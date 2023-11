Zbylé děti, kterých nebylo víc jak pět, zamířily do společné třídy. Děti od osmi ráno zpívaly, malovaly Mikuláše, dívaly se na pohádky i běhaly po chodbě. „To si za normálního provozu neužijete. Běhat tu můžeme jen dneska,“ říká učitelka Lenka Maštalířová dětem a bere je na chodbu, kde vyrábí improvizovanou překážkovou dráhu. „Chtěla jsem, aby se trošku zahřály,“ sděluje mi.

Hluk, troubení a pískot. Odboráři protestovali na Malostranském náměstí

Učitelka prvního stupně Lenka Maštalířová přestoupila z jiné školy teprve před měsícem. Se stávkou souhlasí, ale nechtěla, aby byly děti za rukojmí. „Paní ředitelka mi navíc vyšla vstříc vzdělávacím programem, tak jsem se rozhodla, že se dnes o děti postarám a také vyjdu vstříc,“ vysvětluje s tím, že si sebou mohla přivést i dceru.

Učitelé pracují z domova nebo ve škole

Zatímco se děti vrací do třídy a začínají ruční práce, popisuje Maštalířová svůj postoj ke stávce. „Hlavní problém je, že by snížili PHmax (maximální týdenní počet hodin vyučování v rozsahu podle rámcového vzdělávacího programu financovaný ze státního rozpočtu, pozn. red.). To znamená, že by třídy místo 25 dětí měly 30 dětí, nebyly by volitelné předměty, nebyly by asistentky. Mám dnes ve třídě děti, které by v běžné základce před 20 lety nebyly a bez asistentek bych to nezvládla. Loni jsem měla autistu, který když dostal ataku, tak nešlo bez asistentky učit,“ vysvětluje praktický dopad s tím, že ministerstvo sice říká na požadavky „ano“, ale vždy doplňuje nějaké „ale“.

Maštalířová se tak odvolává na příspěvek Učitelské platformy, která mimo jiné tvrdí, že třeba rozpočet školství se nesníží, ale jen pokud ministerstvo skutečně v lednu získá finanční rezervu. Platforma také uvádí, že platy učitelů sice porostou, ale budou se z nich stále doplácet platy nepedagogů a jiných pedagogických pozic.

Kuchařky si stávku nemůžou dovolit

Do stávky se na ZŠ Eden přihlásilo 35,6 procent zaměstnanců. „Každý měl možnost se vyjádřit. S takovým procentem stávkujících bych byla schopná v nejhorším provoz školy zajistit, ale bylo by to hlídání dětí, nebyla by to kvalitní práce,“ uvedla ředitelka Churáčková s tím, že nestávkující zaměstnanci dostali na vybranou, zda chtějí pracovat ve škole nebo z domu.

Stávkující bojují mimo jiné i za důstojné platy nepedagogického personálu, který zahrnuje i kuchařky. Podle vedoucí školní jídelny Dany Procházkové se ale do stávky žádná z nich nezapojila. „Ty ženský totiž nemají tak velké platy na to, aby si ještě mohly dovolit den neplaceného volna. Hlavně ty pomocné síly jsou špatně placené. Je to opravdu hodně těžká práce, za kterou dostanou přibližně devatenáct až dvacet tisíc čistého. To není v dnešní době vůbec nic. Zvlášť pro samoživitelky nebo ženy bez manžela je to skutečně bída,“ říká Dana Procházková z organizace Školní jídelna Praha 10, která na ZŠ Eden zajišťuje obědy.

Zdroj: Eliška Stodolová

Většina kuchařek, které má na starosti, je už téměř v důchodovém věku a mladé nepřichází. „Když naberu nové lidi, tak vydrží většinou tak dva měsíce a potom utečou. Stejně tak dobrý kuchař, půjde vařit někam za 40 tisíc a ne za 23, které mu můžeme nabídnou tady. Naštěstí mám teď dobrou paní kuchařku, ale ta bude za rok v důchodovém věku a potom nevím, co budu dělat,“ dodává Procházková.

Děti ze ZŠ Eden v dnešní den stávky zamířily domů už ve 14 hodin. Odpolední program už museli zajistit rodiče. Jiné školy ale zůstaly zavřené úplně a na rodině zůstalo zajištění celodenní péče.