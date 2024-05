Milan Holakovský dnes 09:35

S otevřením informačních center nebo s umožněním nahlížení do spisů nelze ve středu 29. května počítat – tato pracoviště soudy vesměs neotevřou. Většinou to platí také třeba pro pokladny soudů a často i pro jejich podatelny. Do jednodenní výstražné stávky zaměstnanců (nikoli však soudců) kvůli nízkým platům se zapojuje podstatná část zaměstnanců.