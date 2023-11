Některým rodičům pražských základních škol přišla tento týden specifická zpráva. „Vážení rodiče, ředitelství ZŠ a MŠ Weberova oznamuje, že škola včetně mateřské školy, školní družiny a školní jídelny se zapojí do celorepublikové výstražné stávky ČMOS PŠ (Českomoravský Odborový Svaz Pracovníků Školství, pozn. red.). Stávka proběhne v pondělí 27. 11. 2023. V tento den je budova školy uzavřena, žáci mají automaticky odhlášený oběd,“ zní informace v jedné z nich.

Se stávkou souzníme, zní z pražských škol. Ředitelé budou rodiče informovat včas

Ze zprávy má jistě radost podstatná část dětí. O jejich péči se v pondělí budou muset v mnoha případech postarat rodiče. Některé základní školy ale poskytnou dohled aspoň nad těmi nejmenšími. „Postaráme se o nejmenší děti, pro jejichž rodiče je problém zajistit dohled nad dětmi,“ uvedla pro Deník ředitelka ZŠ Eden Jana Churáčková s tím, že do stávky se u nich zapojilo více než 35 % zaměstnanců a není tak možné zajistit provoz školy se standardem kvality, a proto je vyhlášeno ředitelské volno.

Obava ze snížení kvality vzdělávání

Zaměstnanci škol mají dle svých slov obavu, že plánované kroky výrazně sníží kvalitu služeb, které poskytují. Ředitel ZŠ Korunovační jako příklad uvedl snížení kvality výuky jazyků, zajištění přijatelně velkých tříd, kvality obědů, asistentů pedagogů a další z nabízených služeb školy. „Nejde o peníze, ale o děti,“ uvedl Tomáš Komrska s tím, že tentokrát výstražně přeruší provoz budovy, protože se do stávky přihlásili všichni zaměstnanci, vyjma přibližně tří lidí. Provoz podle něj nelze zajistit i proto, že do stávky jdou jednotně kuchyně, družina, učitelé, asistenti a mimo jiné i provozní zaměstnanci.

Budou školy hlídat děti v době stávky? Rozhodnou učitelé a ředitelé

Podle Komrsky reagují rodiče na informaci vesměs kladně. „Pozitivní reakci mám od dvou maminek, negativní reakce zatím nemáme. Situace vypadá tak, že rodiče akci přijali,“ uvedl. Obdobnou reakci zaznamenala ředitelka ZŠ a MŠ U Santošky na Praze 5 Martina Říhová, která uvedla, že jim zatím přibližně šest rodičů vyjádřilo podporu. Dodala ale, že negativní reakce očekává a asi ještě přijdou.

Na některých základních školách se provoz podařilo udržet. „Do stávky se zapojilo 16 zaměstnanců školy. Škola bude fungovat v naprosto běžném režimu, včetně obědů a družiny,“ upřesnila ředitelka Hana Žampová ze ZŠ Slovenská.

Zřizovatel respektuje právo na stávku

O zavření škol musí ředitelé včas informovat i své zřizovatele, to jsou povětšinou městské části. Ty údajně právo škol na stávku respektují. Třeba na Praze 8 se do stávky zapojí patnáct mateřských a třináct základních škol. „Nechávám plně na ředitelích a respektuji jejich rozhodnutí, zda se do stávky školy a školky zapojí či nikoliv. Postoj MČ Praha 8 je neutrální, já osobně stávku podporuji,“ uvedl místostarosta Prahy 8 pro školství Matěj Fichtner (ANO) s tím, že za minulé vlády se podařilo nastartovat slušné odměňování učitelů a jejich práci ocenit minimálně finančně.

Stávka učitelů bude masivní. Podpoří ji nejméně polovina škol, vznikla i petice

Teď podle něj přichází políček. Šetření na nepedagogických pracovnících a na výuce vyvolalo ve školách nespokojenost, kterou se někteří rozhodli dát najevo radikálně stávkou. „Já jim rozumím a podporuji je. Pokud nebude vzdělání skutečnou prioritou, nebudou nám za chvíli chybět jen lavice pro děti, ale i kantoři, kuchařky nebo školníci,“ uvedl.