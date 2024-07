Přesto došlo v sobotu 27. července k aktualizaci systému, která má úředníkům pomoci. „Systém byl sice doplněn o některé funkcionality. Jedná se však pouze o zlomek nutného. K plné funkčnosti systému je ještě dlouhá cesta,“ uvedl pro Deník mluvčí Prahy 6 Marek Zeman. Mezi novými funkcemi je například možnost stornovat žádost. Aktualizace je podle Zemana správným krokem, ale zatím nedostačujícím. „O zásadním zlepšení zatím není možné mluvit. Lokální administrátor sice dostal oprávnění ke změně zpracovatele, avšak nikoliv možnost přehodit žádost z ISSŘ (Informační systém stavebního řízení, pozn. red.) Stavební úřad na ISSŘ dotčený orgán státní správy a obráceně v případech, kdy byla žádost špatně podána, resp. zaevidována,“ uvedl pro příklad.

Úředníků je málo a nestíhají

Digitalizace měla úředníkům usnadnit práci. Zatím je tomu ale naopak. Podle Prahy 6 je pro skutečnou digitalizaci procesu nutné automatizovat kroky, které v novém systému (na rozdíl od starého) musí nyní úředníci dělat ručně. To potvrzují i zástupci radnice Prahy 4, která zatím digitálně nevydala žádné povolení. „Jedou se papírová podání podle starého zákona,“ uvedl pro Deník mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas s tím, že se jejich stavební úřad dlouhodobě potýká s podstavem lidí. Ten je znát i v ostatních městských částech, třeba na Praze 8.

Podle místostarosty Prahy 8, který má v gesci majetek, územní rozvoj a výstavbu, vzniká problém i pro investory, projektanty a a architekty. „Dostáváme se do absurdních situací. Projektová dokumentace pro povolení záměru byla skutečně zjednodušena – investor si myslí, že ušetří, projektant/architekt, že se to celé zrychlí,“ uvádí místostarosta Radomír Nepil (ANO).

Problém podle něj nastává ve chvíli, kdy je „zjednodušená projektová dokumentace“ zaslána na dotčené orgány státní správy (DOSS) – typicky krajská hygiena nebo hasiči. „A zde nastává kámen úrazu, protože DOSSy vyžadují ve svých stanoviscích podrobnost dokumentace, která de facto znamená ji udělat v nezjednodušené podobě, jinak tvrdí, že nejsou schopni ji ze svého pohledu posoudit a tudíž vám ani nevydají kladné stanovisko,“ upřesňuje další komplikace Nepil.

Situace je napjatá

Podle úředníků ze stavebních úřadů není aktuální situace jednoduchá. „Ačkoliv by se dala situace nazvat napjatou, úředníci se snaží vše řešit s klidem a efektivně,“ uvedl pro Deník mluvčí městské části Praha 10 Ján Bruno Tropp. Na Praze 4 už zaznamenali i několik stížností z řad žadatelů, a to v minulém týdnu.

Úředníci se shodují, že nárůst žádostí zatím nevidí, ale zda je to způsobeno digitalizací nebo ne, je těžké určit. „Stále je problém zadat do formulářů žádostí více parcel, alespoň takto nám to říkají žadatelé, kteří se snaží podat žádosti přes portál stavebníka, odkazujeme je na MMR. Od 1. 7. 2024 evidujeme v ISSŘ celkem 49 podání,“ upřesnil Marek Zeman.