„S digitalizace stavebního řízení se pojí nejen poporodní bolesti, abych zůstal u terminologie mně blízké, ale pro mnoho zaměstnanců pražských stavebních úřadů je nefunkčnost nového systému natolik zásadní, že zvažují výpověď. Tomu bych chtěl předejít,“ vysvětlil Deníku primátor pozvánku pro starosty a úředníky těch městských částí, kde mají stavební úřady.

Praha se podle něj podílí na celkovém stavebním obratu země z 30 procent, je tedy jedním z nejdůležitějších. „Jsou to právě oni, kteří s digitalizací přichází každý den do styku. A pevně věřím, že svými zkušenostmi a podněty z praxe přispějí v diskuzi ke zlepšení funkčnosti nového systému stavebního řízení pro všechny koncové uživatele – počínaje zaměstnanci stavebních úřadů, konče občany a všemi, co chtějí stavět a kolaudovat,“ uvedl primátor.

Kritizovaný systém digitalizovaného stavebního řízení, za který nese odpovědnost ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), se podle pražských úředníků posouvá k lepšímu jen velmi pomalu. Pomoci k zlepšení funkčnosti systému mají téměř každotýdenní jednání, ale i aktualizace. Ty ale v tuto chvíli způsobují větší zmatek, než řešení.

„Sdružení tajemníků na začátku července identifikovalo několik desítek chyb. Zatím ministerstvo pro místní rozvoj odstranilo zhruba polovinu,“ uvedl na konci srpna pro Deník tajemník Prahy 6 Jan Holický.

Digitalizace stavebního řízení začala platit od 1. července letošního roku. Od spuštění ji provázejí potíže, ministerstvo ale dlouhodobě uvádí, že na jejich odstranění pracuje.

Stavební řízení se pro žadatele zatím zdržuje, doplácí na to nejen velké stavební firmy, ale právě i města a obce nebo individuální stavebníci.

Praha chce po státu novelizovat stavební zákon, aby bylo možné používat starý systém pro řízení podle nového zákona, aniž by docházelo k porušování právních předpisů. Zároveň požaduje opravit nový systém, aby byly úřady vzájemně propojeny, existovaly centrální statistiky či šablony a systém žadatelům a úředníkům práci opravdu ulehčoval a ne komplikoval.