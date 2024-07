Loď ve čtvrtek proti proudu Vltavy dorazila do Prahy, proplula centrem a kolem budovaného mostu a zamířila do montovny u modřanského jezu. Převoz konstrukcí na stavbu začne příští týden. Sdělili to zástupci obou firem. Stavba mostu pro MHD, pěší a cyklisty začala v roce 2022 o hotovo má být příští rok na podzim.

Mluvčí Metrostavu Radim Mana ČTK sdělil, že plavidlo bude nejprve sloužit k přepravě provizorních konstrukcí nutných pro budování mostu z montážní plochy u modřanského jezu na staveniště. "Provizorní konstrukce budou na místo stavby dopraveny postupně během letních měsíců v závislosti na průtoku vody a klimatických podmínkách," uvedl. Následně bude plavidlo sloužit i k přepravě mostovky.

Speciální plavidlo ve čtvrtek přepravil na místo určení remorkér. Podle jednatele firmy Česká lodní doprava - Charter Vladimíra Tomana loď funguje na principu pontonů, které je možné rozložit na velkou plochu a unesou v zásadě libovolnou váhu. "Ta loď je naše, jsou tam naše patenty," řekl ČTK. Části mostovky se podle něj budou k sobě montovat na břehu a následně s pomocí plavidla usazovat na pilíře v řečišti.

Prohlídka stavby Dvoreckého mostu. | Video: Deník/Radek Cihla

Firma Metrostav už dokončila opěry na obou březích a chystá se na budování té části mostu, která se bude klenout nad hladinou Vltavy. Most bude mít pět pilířů a bude sloužit MHD, pěším a cyklistům, kromě toho po něm budou moci přejet i záchranáři. Stavba Prahu vyjde podle dřívějších informací na zhruba 1,1 miliardy korun. V prostorech pod mostem bude několik uměleckých děl zahrnujících například betonovou neokubistickou skulpturu, industriální zvětšeninu lustru nebo instalaci se 120 veřejnými světly z celého světa.

Označení Dvorecký je provizorní. Primátorův náměstek Zdeněk Hřib (Piráti) v minulosti řekl, že stavba má nést jméno po některé z významných ženských osobností. O konečném pojmenování rozhodnou občané v anketě, vhodná pojmenování připraví magistrátní místopisná komise. Jméno bude vybráno nejpozději do dokončení stavby.

Nejnovějším přemostěním Vltavy přes celou její délku je Štvanická lávka, otevřená loni v červenci. Propojila Holešovice a Karlín a usnadňuje pěším a cyklistům cestu na ostrov Štvanice, je dalším propojením mezi sedmou a osmou městskou částí. Předtím přibyla nová Trojská lávka, zprovozněná v říjnu 2020. Nahradila původní z roku 1984, která se v prosinci 2017 zřítila. Zatím poslední most, který slouží pro auta, MHD, pěší i cyklisty, je Trojský most zprovozněný v roce 2014.