/VIDEO, FOTOGALERIE/Stavební prvky pro své projekty si mohou nejen developeři, ale i města, architekti či veřejnost nechat vytisknout v centru 3D tisku z betonu v Praze Štěrboholech. Robotické rameno tam dokáže vytisknout z betonu až 12 metrů dlouhé a tři metry široké například opěrné zdi nebo schodiště. Centrum otevřela divize Weber ze skupiny Saint-Gobain, která o tom informovala v tiskové zprávě. Podle odborníků 3D tisk zjednoduší a zefektivní výstavbu, umožňuje totiž dělat výrobky na míru zákazníkovi. Výzkumu v této oblasti se věnují vysoké školy i firmy.

Představení inovativní technologie Weber 3D tisku, jejímž prostřednictvím v zahraničí vznikají tištěné obytné bungalovy, mostní konstrukce či prvky pro hromadnou dopravu, jako jsou například zastávky MHD nebo ohrazení vlakových nástupišť. | Video: Deník/ Radek Cihla

Podle ředitele Weberu Roberta Kazdy technologie dokáže zadavatelům i realizačním firmám ušetřit čas, náklady i odpad. Tištěné prvky navíc dokážou oproti monolitickým stavbám ušetřit práci v místě výstavby, a zrychlit tak proces stavby až o 60 procent. Architekti díky 3D tisku mohou realizovat to, co by za použití tradičních postupů bylo téměř nemožné. Do budoucna by se společnost chtěla zaměřit i na tisk ještě větších a komplikovanějších stavebních prvků, doplnil Kazda.

To, že by se stavebnictví mělo posunout směrem k digitalizaci a robotizaci tak, jako to už poměrně dlouho dělá průmysl, zmínili v březnu i zakladatelé Festivalu architektury konaného v Brně. Podle nich je základem využití moderních 3D technologií ve stavebnictví, což ve výsledku může celou výstavbu zjednodušit a umožnit například výrobu celých částí stavby mimo staveniště. Například u některých staveb organických tvarů by podle nich konstrukce bez práce v digitálním prostředí vůbec nevznikly, přičemž 3D tisk pak jejich výrobu ještě urychlí.

Technologický pokrok. Na 3D tiskárně zkušení vyrobí už i plně funkční zbraň

Podle zástupců firmy ICE Industrial Services, která se automatizaci stavebnictví věnuje, umožňuje 3D tisk z betonu vytvořit hrubé stavby až pětkrát rychleji a proti klasické technologii lití do bednění ušetřit i 70 procent materiálu, jak řekli před časem ČTK. Navíc se podle nich stavebnictví dlouhodobě potýká s nedostatkem řemeslníků a zedníků.

Technologii 3D tisku z betonu lze použít i pro výrobu zahradních nebo herních prvků. Třeba na pražském Jižním Městě je od roku 2021 takto vyrobené parkourové hřiště. Vyrobit ho nechala Stavební spořitelna České spořitelny ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně (VUT). Všech 14 prvků hřiště vyrobila na rámové tiskárně firma 3Deposition, kterou založili odborníci z Fakulty strojního inženýrství VUT.

Jednotlivé prvky byly vytištěny z cementové směsi a jako výplň byl použit recyklovaný beton. Spořitelna, která je jedním ze zakládajících členů Asociace inovačních technologií a 3D tisku ve stavebnictví, už dříve podpořila první 3D tištěný dům v Česku nazvaný Prvok. Podle spořitelny je stavebnictví v Česku v některých činnostech zaostalé a právě inovace, včetně robotizace a automatizace, by mohly některé procesy zlevnit a zrychlit.

Výstava, konference a souboj 3D tiskáren v Letňanech

Weber chce otevřením pražského centra 3D tisku ve stavebnictví navázat na práci svých kolegů z Nizozemska, kteří touto metodou vyrábějí například prvky pro mostní konstrukce, experimentální domy a další stavby. Například v roce 2017 vytiskli dílčí prvky pro třicetimetrový most v nizozemském městě Gemert. Tisknou také opěrné zdi pro parky a k zastávkám hromadné dopravy, opěrné stěny bazénů, kanalizační šachty nebo schodiště, doplnili zástupci firmy.

Skupina Saint-Gobain zaměřená na výrobu stavebních materiálů působí v České republice od roku 1992. V současnosti do ní patří pět společností, které spravují 13 výrobních závodů a 14 značek. Její divize Weber dodává například štukové nebo tepelně izolační omítky a v Česku ve výrobních závodech v Praze, Liberci, Kozojedech, Prostějově a Šternberku zaměstnává přes 300 lidí.