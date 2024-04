Prestižní cenu Statečné psí srdce letos získalo šest psů, z toho jeden in memoriam. Mezi oceněné se zařadil záchranářský německý ovčák Ajax, který v troskách po zemětřesení našel sedm lidí. Další ocenění získal knírač Terezka za nalezení ženy při stejné akci. Čivava s velkým srdcem a jorkšír Kája byli oceněni za každodenní pomoc člověku. Policejní pes Rapp získal cenu za nalezení muže v lese. Přečtěte si jejich příběhy.

V kategorii Záchranný čin služebních a záchranářských psů – Česká republika zvítězila fena Nátalia Nostalgia Goldest Danubius zvaná Terezka ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR. Kníračka Terezka z Ostravy našla po ničivém zemětřesení v Turecku v sutinách živou ženu.

„Psovod kapitán Petr Klega nasadil služebního psa Natálii zvanou Terezka k průzkumu vnitřních kapes zhrouceného obytného domu, do kterých se pro nebezpečí zhroucení sutiny nemohl vydat žádný z místních záchranářů,“ popsali čin záchranáři s tím, že Terezka hlasitým štěkotem označila přítomnost živé osoby a následně dál pokračovala v průzkumu vzdálenějších místo torza domu. Žena nalezená Terezkou přežila pod sutinami čtyři dny.

Terezka sloužící u hasičů objevila po zemětřesení v Turecku v troskách ženu:

Ve stejné kategorii akorát za Slovenskou republiku získal ocenění i německý ovčák Ajax za záchranu sedmi lidí při stejné události – tedy zemětřesení v Turecku. Majitel Július Janiga s Ajaxem měli během šestidenního pátrání pouze čtyřhodinový spánek za čtyřiadvacet hodin.

„Bylo příliš nebezpečné vstoupit do trosek domu, kde se na dvě dolní patra sesula tři horní patra, a proto byl do skuliny zříceniny vyslán Ajax. Jeho psovod se vtěsnal do trosek, a jen co spatřil psa, viděl, jak se propadá skleněnou stěnou,“ popsal Janiga s tím, že Ajax ale naštěstí neutrpěl zranění a v troskách se mu podařilo najít sedm lidí včetně malé holčičky.

Šikovná čivava s velkým srdcem

V kategorii Záchranný čin neslužebních psů – laiků zvítězila fena Kája z plemene jorkšírských teriérů. Ta zachránila svého pána, který dostal při venčení epileptický záchvat.

„Manžel šel s Kájou ven, ale dlouho se nevracel. Nakonec jsem zavolala policii, ale i přes pátrání ho nemohli dlouho najít. Kája u něj seděla a prakticky celou dobu štěkala,“ popsala majitelka Daniela Caudrová z Prahy 4 s tím, že po přivolání fenka přiběhla a následně lidi ke svému pánovi přivedla.

Čivava Lady Diana umí podávat věci, pomáhá s oblékáním a také hlásí přícházející panické ataky:

Ocenění v kategorii Pomáhající srdce získala fenka čivavy, která se při ceremonii nechávala hrdě fotit a předvedla i kus ze své každodenní práce. Svému pánovi Vítězslavovi Saganovi pomáhá s každodenní činností. Fenka i přes svou miniaturní velikost dokáže přinášet a podávat věci, jako je mobilní telefon, nebo muži pomáhá s převlékáním. Dokáže také vycítit a ohlásit panickou ataku. Muž ji přitom vycvičil sám.

Temperamentní Rapp se postaral o zábavu

Cenu hlavního partnera získal německý ovčák Rapp, který se na slavnostním vyhlášení postaral o zábavu. Mnoho lidí ho rozptylovalo. „Štěká, protože vnímá potenciální hrozbu. Je to zkrátka čtyřnohý policajt,“ vysvětlil majitel a policista Karel Prokop. Pes i přes svůj temperament slouží velmi poctivě. Ocenění získal za nalezení dvaapadesátiletého muže, který zkolaboval v lese.

Rapp a Kája - na velikosti nezáleží, když má pes velké srdce:

Posmrtně získal ocenění také německý ovčák Rajo. „V pondělí 14. listopadu 2016 byl povolán k hledání jednasedmdesátileté nemocné paní z Trutnova. Rajo samostatně revíroval v zarostlé rokli, když asi po dvanácti minutách vyběhl na železniční násep a dál pokračoval podél kolejí. Pak se zastavil a štěkotem hlásil nález,“ popsal čin psovod Robert Hýča s tím, že tak našel podchlazenou ženu. Ocenění za již zesnulého psa-záchranáře převzal asi desetiletý syn majitele, který uvedl, že se sám chce stát hajným.

