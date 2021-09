„Máme velice ambiciozní harmonogram, do konce roku bychom chtěli vyměnit Faustův dům a Bulovku za zámek Veleslavín,“ řekl ve čtvrtek novinářům Chabr. Zastupitelé by tedy majetkové směny měli mít ještě letos na programu.

Nemovitosti patřící městu v areálu Nemocnice Na Bulovce čítají hodnotu 1,5 miliardy korun, podle Chabra by si město ponechalo pouze některé budovy v jižní části areálu.

V zámku Veleslavín, jenž patří státu, se dříve nacházelo zdravotnické zařízení, které skončilo v roce 2018. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) chtěl památku v hodnotě 300 milionů korun následně vydražit, po kritice od toho však upustil. Pokoušel se pro něj také najít nájemce, ale neúspěšně.

Faustův dům na Karlově náměstí vlastní hlavní město a je součástí Všeobecné fakultní nemocnice. Jak ale uvedla mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová, úřad žádost Prahy dosud nevyhodnotil, jelikož čeká na doplnění záměru využití veleslavínského zámku. Budovy však mezitím chátrají. Některý majetek, který využívá stát a státní organizace, patří městu, a zase naopak, jiný majetek patří státu, ale potřebuje ho nutně ke svému fungování město. Kvůli této paradoxní situaci ani jeden z majitelů nemůže provádět potřebné rekonstrukce.

Náprava i u dalších nemovitostí

Nápravu by proto město chtělo sjednat i u dalších významných nemovitostí, na seznamu jsou Kasárna Karlín, Areál na Bohdalci, Koupaliště Stírka, prázdný dům v Hybernské č. p. 997 a areál Pražských služeb ve Vysočanech. „Kdyby stát chtěl jít do dražby, tak je to nevyčíslitelná ztráta, mohlo by to zkomplikovat práce v areálu. Snažíme se směny koncipovat s bilanční nulou, stát má požadavek, aby doplatky byly minimálního charakteru,“ řekl Chabr.

Magistrát již drží v rukou hotové posudky na koupaliště Stírka, které odhaduje na 38 milionů korun. Stát ho chtěl dříve prodat ve veřejné dražbě za vyvolávací cenu 31,4 milionu korun, město ale stát vyzvalo, aby koupaliště zařadil do plánovaných směn. Magistrát má rovněž posudek na areál Pražských služeb, který se cení na 300 milionů korun.

„V případě koupaliště Stírka a areálu Pražských služeb se ÚZSVM jednání nebrání, nicméně oba tyto areály jsou zařazeny v režimu privatizace, a proto je nelze zařadit do směny. ÚZSVM skutečně připravoval privatizaci koupaliště Stírka, ovšem z toho důvodu, že o něj opakovaně neprojevila zájem Městská část Praha 8,“ tvrdí Tesařová.

Zatím ale zůstává v nedohlednu převod pozemků v Letňanech, které se dříve staly předmětem pře mezi primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) a premiérem Andrejem Babišem (ANO). Zatímco primátor zde chtěl vybudovat nemocnici, premiér čtvrť pro úředníky. „V Letňanech se připravuje výhledové memorandum a změna územního plánu, bude přepracovaný tak, aby se to týkalo jen části pozemků. Budeme čekat, co řekne nová vláda,“ uvedl Chabr.

Podle Tesařové stát na memorandum stále čeká. „Není pravda, že by magistrát státu odeslal upravený návrh memoranda, ale zatím nedostal odpověď. Ačkoliv bylo na jednání mezi panem primátorem a panem premiérem domluveno, že hlavní město Praha zašle návrh memoranda do konce srpna, ÚZSVM žádný takový návrh od hlavního města Prahy neobdržel. Proto na něj ani nemohl odpovědět,“ dodala Tesařová s tím, že intenzivní jednání ještě nebyla ukončena.