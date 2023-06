Starostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS) odstoupila z funkce v čele městské části, důvodem je souběh s funkcí náměstkyně primátora hlavního města pro sociální věci a zdravotnictví. Oznámila to dnes na zasedání zastupitelů městské části. Starostkou se Udženija stala poprvé na konci roku 2021.

Zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy. Na snímku Alexandra Udženija. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Udženija nadále zůstane řadovou zastupitelkou městské části. "Také se dál budu věnovat věcem, jako je péče o potřebné, seniory, klub pro rodiče a děti, nadační fond a dál budu k dispozici našemu centru sociálních služeb," řekla na zasedání zastupitelů.

Koaliční Společně pro Prahu 2 (ODS a TOP 09) na její místo navrhuje dlouholetého místostarostu Jana Korsesku (ODS), který má na starosti finance, investice a majetek. Jako místostarostku pak navrhují Lucii Pechovou (ODS).

Opozice zároveň požaduje odstoupení neuvolněných radních, to znamená, že to není jejich hlavní zaměstnání. "Praha 2 si zaslouží radní na plný úvazek," řekl opoziční zastupitel Jaroslav Němec (Piráti). Podle něj by tak měla rezignovat rovněž Jana Černochová (ODS), která zůstává radní pro školství a mládež v Praze 2 a zároveň ministryní obrany.

"Pokud bych chtěla na pozici neuvolněné radní městské části Prahy 2 rezignovat, jistě by vás s tím návrhový a volební výbor seznámil, nic takového na programu ale není," reagovala Černochová. Návrh na odstoupení odmítl i místostarosta Michal Zuna (Společně pro Prahu 2).

Zastupitelé hlavního města zvolili letos 16. února za Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) Udženiji do funkce náměstkyně primátora pro sociální věci a zdravotnictví. Stejnou oblast měla dosud na starosti také na radnici Prahy 2. Na magistrátu vládne koalice Spolu, Pirátů a STAN. Starostkou Prahy 2 se stala Udženija loni na ustavujícím jednání zastupitelé městské části. V čele radnice pak byla od prosince 2021, kdy ve funkci vystřídala Janu Černochovou (ODS), která se stala ministryní obrany.

V Praze 2 se na koalici domluvily Společně pro Prahu 2 (ODS a TOP 09) a ANO, v 35členném zastupitelstvu mají těsnou většinu 18 hlasů. Komunální volby v Praze 2 vyhrála koalice Společně - ODS a TOP 09 a druhá skončila Praha 2 Sobě. Praha 2 zahrnuje část centra a širšího centra města a tvoří ji katastry Vyšehradu a části Nového Města, Nuslí a Vinohrad, podle webových stránek radnice v ní žije přes 45.000 obyvatel.