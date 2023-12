Na teplou polévku, určenou Pražanům, návštěvníkům metropole a především potřebným, dorazilo dnes na Staroměstské náměstí přes tisíc lidí. Někteří si chodili i přidat.

Vánoční rybí polévka na Staroměstském náměstí a pietní místa. | Video: Deník/Radek Cihla

Organizátoři připravili 2000 porcí tradičního štědrovečerního pokrmu. Polévku podle originálního receptu kuchařů organizátora trhů, společnosti Taiko, mohli přijít zájemci ochutnat 24. prosince od 11 hodin dopoledne.

Před pódiem na Staroměstském náměstí, kde se polévka rozlévala, se klikatily dlouhé fronty. „Dobré tradice ctím a rozlévání ‚primátorské polévky‘ mezi ně nepochybně patří, těším se na to i letos. Hlavní město myslí i na lidi v nouzi, a to nejen o Štědrém dni. A jako další tradici bych zmínil vánoční trhy, které jsou i letos ozdobou centra metropole. Co se mých rodinných tradic týká, mezi ně patří držení půstu až do večeře. Jediný, kdo má výjimku, je hlava rodiny – což jsem v tuto chvíli já, která si může dát rybí polévku. Večer si to pak ale všichni vynahradíme,“ uvedl před akcí Bohuslav Svoboda (ODS).

Rozlévání rybí polévky hrozilo zrušení

Tradiční rybí polévku vaří tým kuchařů společnosti Taiko již několik let podle originálního receptu. Kromě 260 kilogramů kaprů, kteří letos opět pochází z českých rybníků, do ní zpracují 130 kilogramů zeleniny, především mrkve, celeru a petržele, 40 kilogramů cibule, 90 kilogramů hladké mouky, 65 kilogramů másla a 60 litrů smetany. Nechybí originální koňak a karamel pro zvýraznění chuti, ani osmažené krutony na másle.

Akci ale chvíli hrozilo zrušení, a to z důvodu čtvrteční tragické události na filozofické fakultě. „Vzhledem ke čtvrteční tragédii jsme hodně přemýšleli, zda to nezrušit - podobně, jako byl zrušen program na trzích v centru města a řada dalších vánočních akcí. Ale myslím, že by to byla chyba. Polévka je určena hlavně lidem v nouzi a je projevem solidarity a vzájemnosti Pražanů, vyjádřením, že držíme pohromadě,“ uvedl primátor Svoboda.

Na pietní místo stále přichází lidé

I na Štědrý den přichází k pietním místům v Praze velké množství lidí se svíčkami a květinami. Chtějí tak uctít památku obětí čtvrteční střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.