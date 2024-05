„Dneska tu hokej nebude – až zítra,“ vykřikoval, co se dozvěděl, na všechny strany v češtině i angličtině mladík, který se vydal zjistit, jak se věci mají, k projekční ploše. Na dotazy doplňoval, že se lze dívat na televizi ve spoustě hospod – avšak tady v centru Prahy asi bude všude plno. Netajil lítost, že přenos neuvidí – a ještě větší zklamání dal najevo jeho otec. „Pražáci, prosím vás, co byste ještě chtěli – aby tady hrál Bůh, nebo svatý Petr – nebo kdo?“ obrátil se s řečnickou otázkou jak k vedení magistrátu, tak vlastně k Praze obecně.

„To je takový problém postavit tady plátno?“ durdil se muž, který se svěřil, že rodina přijela z Moravské Třebové a večer půjde do divadla – přičemž počítala s tím, že odpoledne bude fandit hokejistům na Staroměstském náměstí. Tam sice dorazila – ale marně.

„Plátno tady stojí na nedělu, lidi tady čekají na hokej – a bohužel jim nikdo neřekne, že bude až zítra,“ konstatoval syn. „Že to páni z Prahy nedávají, mi hlava nebere; to nikomu,“ řekl Deníku táta. Že by se rodina narychlo přesunula do fanzóny u O2 Areny? V tom měl otec jasno: „Tady na Staroměstském náměstí to má kouzlo, ať už Češi hraji hokej, nebo fotbal,“ míní. Zvlášť když se hraje o medaili! Poznamenal, že projekce by prospěla podnikání, prodávalo by se pivo… „My obyčejní lidé to nechápeme,“ konstatoval.

Přípravy na nedělní přenos z hokejového mistrovství světa na Staroměstském náměstí: někteří příchozí očekávali projekci už v sobotu. | Video: Deník/Milan Holakovský

Otázkami se netajili ani další lidé, kteří přicházeli s dotazy k ohrazení projekční plochy. Do fronty zájemců o informace se postavil i Deník. „Nejvíc se lidé ptají, proč není zápas přenášený už dnes,“ řekl Deníku jeden z techniků. Důvody ozřejmit nemohl – jen konstatoval, že projekci magistrát objednal až na neděli. Přičemž ještě v neděli se na místě bude stavět zvuková aparatura.

Ani stánky chystané na to, že v neděli nabídnou pohoštění, ještě nebyly v sobotu otevřené. Viditelné přípravy Deník zaznamenal v jediném z nich: s označením Gril u Staroměstské radnice. Přítomný pracovník Deníku řekl, že o tom, co stánek nabídne, mu nepřísluší mluvit – nicméně podle jeho slov se bude jednat o „klasiku“. Včetně „tradičního hokejového menu“ v podobě klobásy. Za kolik se bude v neděli prodávat, ale ještě říci neuměl.

Folklorní soubor i církevní shromáždění

Mezi lidmi korzujícími po Staromáku Deník v sobotu odpoledne potkal velmi originální skupinku. Muže a ženy v lidových krojích, z nichž někteří měli kolem krku netradiční doplněk: fanouškovské šály ohlašující podporu české reprezentace. Samotné kroje budily pozornost – a doplňkové šály ještě víc: kolemjdoucí se s jejich nositeli chtěli fotit ostošest. Deník se dozvěděl, že jde o členy folklorního souboru Radost z Kamenného Újezdu na Českobudějovicku, kteří přijeli tancovat na Žofín: na oslavy 150. výročí založení spolku baráčníků.

Přípravy na nedělní přenos z hokejového mistrovství světa na Staroměstském náměstí. | Video: Deník/Milan Holakovský

„Jen jsme si odběhli nasát atmosféru – a zrovna se tady nic neděje,“ řekla Deníku fanynka s šálou přehozenou přes lidový kroj. Až zde v neděli poběží velkoplošné projekce, oni už budou fandit doma. I na Staroměstském náměstí ale měli členové souboru přehled, co se právě děje v O2 Areně. „Bohužel prohráváme 0:1,“ konstatovala tanečnice. Velký obrat k vítěznému závěru utkání už ale členové souboru on-line sledovat nemohli: to už zase vystupovali na Žofíně.

Kde domov můj i bubnování pro Kanáry

I v sobotu nicméně na Staroměstském náměstí zaznělo „kde domov můj“ – a to i s dalšími slokami písně z Fidlovačky, které už součástí české hymny nejsou. Zpívali ji poutníci účastnící se tradiční pouti k Mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí od sloupu Panny Marie na Hradčanském náměstí – a to s několika zastávkami včetně mše svaté u Panny Marie Vítězné (tedy u Pražského Jezulátka).

Modlitby pro tuto příležitost sestavil organizátor Josef Pejřimovský – a tentokrát šlo o děkovnou pouť za dokončení staroměstského Mariánského sloupu umístěním sousoší andělů (což je už téměř hotovo a vše završeno má být ještě letos).

„Přišli jsme od Mariánského sloupu u Hradu, kde jsme se modlili za národ, dále jsme se modlili u sv. Jezulátka, kde jsme měli mši svatou, šli jsme přes Karlův most, kde jsme se modlili u sochy Jana Nepomuckého, pak u křižovníků – a tady už končíme,“ řekla Deníku jedna z účastnic. Tato akce se podle jejích slov koná obvykle dvakrát do roka – a účastníci se o ní mohli dozvědět e-mailem i z informací v křesťanském časopise. „Vítán je ale každý, kdo chce přijít,“ poznamenala.

Reklamní akce v centru Prahy lákající k návštěvě Kanárských ostrovů. | Video: Deník/Milan Holakovský

Před půl pátou pak na náměstí vyvolala rozruch show hlasitá pro uši a pestrá pro oči. S bubeníky a bubenicemi i kostýmovanými postavami. Okrajem Staroměstského náměstí prošel průvod mířící z Celetné ulice do Železné. Šlo o propagační akci mající upozornit na možnost rekreace na Kanárských ostrovech, a to s využitím služeb konkrétní cestovky – jak se alespoň zdálo na pohled.

Kostýmované postavy sice ochotně pózovaly přečetným objektivům mobilních telefonů i několika fotoaparátům, hovořit s někým z organizátorů nebo z účastníků se ale Deníku nepodařilo. Početný dav natáčejících zvědavců odstrkovali dva muži oblečení a označení jako ochranka i několik dalších mužů a žen. Sice bez označení, ale někdy s o to větší razancí v rukou. Bavit se zájem nebyl: v tomto případě muselo přihlížejícím stačit, co viděli.

V sobotu zřejmě měli převahu turisté

Zatímco v neděli budou mít na Staroměstském náměstí převahu zřejmě domácí příznivci, v sobotu odpoledne se zdálo, že přesilovku tu hrají turisté ze zahraničí. Jednotlivci, skupiny s průvodcem – a také se objevilo hned několik skupin mladíků zjevně se účastnících takzvané stag party neboli rozlučky se svobodou.

Reklamní akce v centru Prahy lákající k návštěvě Kanárských ostrovů. | Video: Deník/Milan Holakovský

„Very cheap beer and pretty girls,“ pochválil Deníku jeden z kostýmovaných mladíků zdejší ceny piva a půvaby dívek. Prahu si prý vybrali na doporučení kamarádů jako město krásné, přívětivé a levné. A s policisty majícími pochopení, když se někdo trochu více rozveselí.

Snad budou mít uniformy pochopení i pro nedělní fanouškovské nadšení. Během sobotního odpoledne však Deník na Staroměstském náměstí nezahlédl ani jedinou.