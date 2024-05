Česká hokejová reprezentace po vítězném utkání s USA postoupila do semifinále, které se odehraje v sobotu 25. května od 14:20 se Švédskem. V neděli dle výsledků čeká české hokejisty buď odpolední souboj o bronz či případně večerní utkání o titul mistra světa.

Pražští radní již v pondělí schválili umístění velkoplošných obrazovek na Staroměstské náměstí, museli ale několik dní čekat na rozhodnutí, zda-li jim plán vyjde a Mezinárodní hokejová federace magistrátu udělí práva na přenos. A povedlo se!

IIHF dalo Praze souhlas a fandění se tak po devíti letech opět vrátí na Staroměstské náměstí. Město tam nainstaluje několik velkoplošných obrazovek na kterých bude možné hokejové mistrovství sledovat a z plna hrdla fandit naší reprezentaci.

Sobotní zápas se Švédskem ale budou muset fanoušci sledovat buď z fanzóny u pražské O2 arény či v jiných fanzónách po městě nebo z pohodlí domova. Magistrát se totiž rozhodl promítat na Staroměstském náměstí až nedělní boj o mediale. V sobotu bude na náměstí probíhat teprve instalace obrazovek.

Utkání o bronz se bude hrát v neděli 26. května 2024 od 15:20 hodin a o zlato od 20:20 hodin. Samotný program na náměstí začne v neděli ve 13:00. Kromě sledování hokeje na velkoplošných obrazovkách bude pro fanoušky připravena také stage a stánky s občerstvením. Podle magistrátu je ve spolupráci s Českou televizí v plánu vysílat obě utkání s komentářem.

Podívejte se, jak se v ulicích Prady fandilo při zápasu s Kanadou:

Fanoušci Mistrovství světa v hokeji. Zápas Česko x Kanada. | Video: Deník/Radek Cihla

Velkoplošná obrazovka pro přenos hokejových zápasů byla na Staroměstské náměstí nainstalována už nekolikrát, třeba i v roce 2015, kdy se konalo hokejové mistrovství v Česku naposledy.

Asi nejslavnější sledování zažilo Staroměstké náměstí v roce 1998, kdy zde běžely přenosy z olympiády v japonském Naganu a kromě sledování zápasů se zde lidé sešli i při vítání hokejistů po návratu ze zlatých her.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo zajistit promítání této výjimečné sportovní události na Staroměstském náměstí. Věřím, že atmosféra bude podobná jako v roce 1998, kdy jsem právě na Staroměstském náměstí sledoval vítězný zápas na OH v Naganu. Získat zlato z MS po dlouhých 14 letech na domovské půdě by bylo vynikající. Češi do toho,“ řekl radní hl. m. Prahy pro oblast sportu Antonín Klecanda.

Událost s sebou přinese také řadu omezení v okolí Staroměstského náměstí. Do některých ulic bude zakázán vjezd vozidel, budou to ulice Celetná, Pařížská, Dlouhá a Železná.

Sportovní fanoušci zaplní Prahu

Prahu čeká rušný víkend. Kromě hokeje se bude v metropoli navíc hrát ještě několik fotbalových zápasů. Slavia Praha se v neděli odpoledne utká s Mladou Boleslaví a Sparta Praha ve stejný čas s Plzní. Na Letenské pláni bude proto od 12 hodin pro fanoušky Sparty připravena fotbalová fanzóna.

Kvůli těmto sportovním akcím, díky kterým Prahu zaplaví tisíce sportovních fanoušků, musela pražská policie připravit řadu opatření a navýšit kapacity policistů, kteří se budou starat o bezpečnost v ulicích Prahy.