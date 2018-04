Praha stárne. Chybí jí terénní služby i lůžka pro dlouhodobě nemocné

/INFOGRAFIKA, RASTR/ Magistrát připravuje koncept péče o nevyléčitelně nemocné pacienty. Chce také více podporovat terénní služby, kdy pečovatelé navštěvují seniory doma.

Seniorka v nemocnici. Ilustrační foto.Foto: Shutterstock

V metropoli žije téměř 240 tisíc lidí starších 65 let. Jejich počet se v posledních letech každým rokem zvyšuje a podle předpovědí analytiků to tak bude i dál. Přitom Praze chybí řada služeb, které bude velká část starších lidí v určité době potřebovat. Například terénní služby a denní centra. Špatná je situace také s lůžky pro dlouhodobě nemocné.

Poptávka je vyšší, než kapacita

Domov sv. Karla Boromejského v Řepích poskytuje několik různých služeb, největší zájem je právě o další léčení nemohoucích po propuštění z nemocnice.

„Pacienti již nepotřebují akutní lékařskou péči, ale neobejdou se bez péče ošetřovatelské, kterou jim nemůže poskytnout jejich rodina. Snažíme se vyhovět dle kapacity Domova, což je celkem 92 lůžek. Poptávka je vyšší, než je naše kapacita,“ shrnula Monika Straková ze zmíněného domova.

Právě další ošetřovatelská lůžka podle ní Praha nejvíc potřebuje. V metropoli sice funguje dalších deset léčeben dlouhodobě nemocných (LDN), přesto občas pacienti končí až ve středních Čechách.

Magistrát: Je to věc pojišťoven

Zda další lůžka přibudou, není jasné. Magistrát tuto oblast nijak nesleduje. Žádnou LDN podle mluvčího Víta Hofmana neprovozuje a ani se k tomu nechystá. „Tento typ zdravotní péče nekoordinujeme, je to záležitost zdravotních pojišťoven, jež nastavují síť zdravotnických služeb a garantují dostupnost na území města,“ řekl Hofman.

Magistrát podle něho podporuje pomocí grantů především provoz pražských hospiců. Připravuje také koncept péče o nevyléčitelně nemocné.

Pečovatel navštěvuje klienta

Pražská radnice se chce podle radního pro sociální oblast Daniela Hodka zaměřit i na podporu terénních služeb pro seniory. Tedy takových, kdy pečovatel navštěvuje klienta u něho doma. Podle jeho potřeb mu například pomůže s hygienou, uklidí, nakoupí. Pro město je to méně nákladné než zřizování a provoz dalších domovů pro seniory.

Granty na podporu sociálních služeb pro tento rok město zvýšilo o 50 milionů na celkových 304 milionů korun. „Mým záměrem je tímto napomoci rozvoji sociálních služeb a zčásti i zlepšení finančního ohodnocení pracovníků v sociálních službách neziskových organizací,“ vysvětlil Hodek.

250 milionů na platy

Magistrát už zvýšil platy pracovníků v sociálních službách nejen ve svých organizacích, ale i v zařízeních městských částí. Celkem na to zastupitelé v rozpočtu vyčlenili 250 milionů. Hodek očekává, že by se lepší finanční ohodnocení náročné práce pečovatelů mělo odrazit i v přístupu ke klientům.

Podle lékařky Ivy Holmerové, která se specializuje na gerontologii a vede Gerontologické centrum v Praze 8, je třeba rozšířit nabídku právě terénních služeb a denních center. „Například denní centrum pro lidi s demencí by měla mít, ne jedno, každá městská část,“ řekla Holmerová.

Chybí koordinátor

Problém vidí i v tom, že na území Prahy funguje řada různých zařízení, která spolu nespolupracují, a tudíž na sebe jejich služby nenavazují.

Bariéry podle ní vznikají rozdělením zdravotní a sociální péče, přitom klienti často potřebují kombinaci obojího. Některé služby navíc provozují městské části, jiné magistrát. „Jsou vedle sebe a nespolupracují,“ komentovala stav Holmerová.

Koordinátor těchto služeb ve městě chybí, avšak magistrát o jeho zřízení neuvažuje. „Koordinace, o které hovoříte, by byla pravděpodobně nutná z ministerstva,“ sdělil Deníku mluvčí úřadu.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí je vytvoření prostupného systému zdravotních a sociálních služeb jednou z priorit. „Nyní se vytváří mezirezortní pracovní skupina pro oblast sociálně zdravotního pomezí, která má za cíl vytvořit návrh, jež předloží společně obě dvě ministerstva jako systémové řešení,“ uvedla mluvčí ministerstva Barbara Hanousek Eckhardová. Hotový by měl být v letech 2019 - 2021.

Ředitelka Gerontologického centra v Praze 8 IVA HOLMEROVÁ řekla Pražskému deníku:Začít se musí terénními službami na míru

Docentka Iva Holmerová se specializuje na sociální lékařství, lékařskou etiku a gerontologii. Vede Gerontologické centrum v Praze 8 a přednáší na Fakultě humanitních studií UK.



Jak byste zhodnotila momentální situaci v oblasti služeb pro seniory v Praze?

Obecně tu existuje velké spektrum funkčních služeb, které se ale liší v jednotlivých městských částech. Za největší problém považuji nedostatečnou návaznost jednotlivých služeb a také nedostatek celého spektra terénních služeb, které by mohly lépe reagovat na potřeby starších lidí.



Má město dostatek míst v domovech pro seniory, v léčebnách dlouhodobě nemocných, hospicech a dalších zařízeních?

Celkový počet by se možná zdál dostačující, ale je to omyl. Praha má například svá zařízení pro seniory a lidi se zdravotním postižením mnoho kilometrů, či dokonce desítek kilometrů vzdálených Svojšice, Heřmanův Městec. Sociální zařízení, tedy domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, zase nepřijímají lidi s komplikovanou zdravotní problematikou, a to včetně demence. Takže tady vzniká problém. Dalším problémem jsou bariéry mezi zdravotní a sociální péčí, to platí pro celou Českou republiku. Praha k tomu navíc přidává zřizovatelské bariéry. Některé služby jsou magistrátní, jiné městských částí… Jsou vedle sebe a nespolupracují.



Na jaké služby by se mělo hlavní město primárně zaměřit, aby v budoucnu zvládlo zvyšující se počet starších lidí?

Podle mého názoru by se mělo začít s různými terénními službami šitými více na míru potřebám lidí, třeba i s využitím technologií. Denní centra jsou také velmi užitečná. A potom celé spektrum rezidenčních služeb počínaje bydlením až po ústavní služby, které budou mít integrovaný charakter, budou se moci postarat i o lidi nesoběstačné, chronicky nemocné atd.