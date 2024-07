Nový mural ve stanici metra Florenc na trase C

Netradičního ozvláštnění se v uplynulých dnech dočkala rekonstruovaná část přestupní stanice metra Florenc, konkrétně prostory na červené trase C. V rámci projektu Umění pro město nechaly Galerie hlavního města Prahy a Dopravní podnik hlavního města Prahy na dočasných zástěnách vzniklých v souvislosti se stavebními pracemi zřídit muraly (velkoplošné nástěnné malby ve veřejném prostoru). Část cestujících čekajících na příjezd souprav je má přímo před očima.

Jejich vznik se ještě řadí k akcím spojeným s oslavami 50. výročí zahájení provozu metra v Praze. První úsek zdejšího metra začal cestujícím sloužit 9. května 1974, a to v úseku mezi stanicemi Pankrác a Sokolovská (což byl původní název právě pro Florenc). Přestupovat tenkrát nebylo kam; svezení (lépe řečeno: vstup do placeného prostoru) přišlo na jednu korunu – hrazenou mincí vhozenou do turniketu.

close info Zdroj: DPP/Martin Micka zoom_in Nový mural ve stanici metra Florenc na trase C

Nové muraly ale nevykreslují historii: jde o moderně pojatá díla. U koleje ve směru jízdy na Háje zaujme do modra laděné vyobrazení motivů metra od Michala Škapy, naproti vytvořil Matěj Olmer barevnou abstrakci s převahou odstínů modré, žluté a zelené.

Setkat se s autory i kurátorkami mohou jak cestující, tak uměnímilovná veřejnost ve čtvrtek 11. července vpodvečer. Tehdy se na 18. hodinu chystá vernisáž – či přesněji: představení obou děl. Ta zůstanou na místě nejméně rok; možná i déle. V metru však nemají být osamocena: představují první počiny v rámci série uměleckých intervencí ve vybraných stanicích linky C.

Přímo při práci sice cestující autory neviděli, avšak ti, kteří stanicí Florenc procházejí pravidelně, měli možnost sledovat, jak díla postupně vznikají. Výtvarníci totiž pracovali po sedm nocí – vždy v době, kdy má provoz podzemní dráhy pauzu (i tehdy je však třeba pamatovat na to, že kolejištěm projíždějí vozidla údržby). Většinou bylo možné malovat mezi půl druhou a půl čtvrtou. Nejprve vzniklé obrysy budoucích motivů pak byly den ode dne o něco vybarvenější a s propracovanějšími detaily.