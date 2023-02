„Dobrý den, pivovar, podle kterého je zastávka pojmenována, se jmenuje Pivovar Hostivař,“ napsali. A naběhli si. Pivovar se totiž jmenuje Hostivar, bez háčku na r.

Nakonec obrátili pozornost jinam, přímo do Škodova paláce, kde sídlí odbor dopravy.

„To máte pravdu, uznáváme. Nicméně o názvech zastávek rozhoduje Odbor dopravy MHMP. Je tedy potřeba se obrátit tam,“ uzavřel dopravní podnik diskusi.

Je možné, že úředníky, kteří se rozhodli změnit pojmenovaní zastávky zmátl název nedalekého golfového klubu Hostivař. Ovšem hned naproti zastávce sídlí fotbalový oddíl SK Horní Měcholupy.

Pravda je, že i s obchodním centrem Hostivař, ležícím asi dva a půl kilometru do zmíněné zastávky, to není jednoznačné, stojí totiž v Záběhlicích. Pravdou ale je, že jen pár kroků od Hostivaře. To však o zastávce Hostivařský pivovar úplně neplatí.