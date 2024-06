Pražská Technická správa komunikací (TSK) dnes dopoledne ohradila místo, kde táboří před Úřadem vlády ČR aktivisté kolem Ondřeje Thora. Na místě to zjistila zpravodajka ČTK. Starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09) věří, že se místo podaří vyklidit ještě dnes, řekla novinářům. Předpokládá, že TSK požádá o součinnost policii. Aktivista před úřadem vlády táboří víc než rok a chce tam zůstat do demise vlády. Prostor nevyklidí, řekl dnes novinářům. Chystaný stavební zábor na místě jeho přístřešku je podle něj protiústavní.

TSK podle Radoměřské provádí stavební zábor pozemku kvůli opravě zdi vedle Thorova přístřešku, o zřízení staveniště požádal město jako vlastníka úřad vlády.

„V záboru je něco, co tam být nemá, to jsou tyto petiční stánky. Já bych to přirovnala například k autu, které si necháte někde odstavené a je tam stavební zábor, tak z důvodu stavby ho odtáhnou," řekla starostka. Pozemky pod Thorovým tábořištěm má od minulého čtvrtka pronajaté od TSK úřad vlády kvůli zřízení staveniště pro plánovanou opravu opěrných zdí nedaleké Kramářovy vily.

Prostor by mohl být podle Radoměřské vyklizený „maximálně v řádu dní, spíše v řádu hodin". Thor svůj přístřešek označuje za petiční stánek, který podle petičního zákona nepotřebuje žádné povolení.

Starostka k tomu řekla, že petiční stánky nemají podle petičního zákona při stavebním záboru zvláštní ochranu. Thorovi nikdo nebrání, aby své petiční právo vykonával jinde, dodala.

Plánovaný stavební zábor je podle Thora protiústavní, protože ohrazení pozemku znemožňuje lidem podepsat petici proti vládě. Zavolal policii, řekl novinářům. „Ne, do demise (vlády)," odpověděl dnes na otázku, jestli prostor vyklidí. Oprava zdi je podle aktivisty vymyšlená a není potřeba.

Petiční stánek u Úřadu vlády. | Video: Deník/Radek Cihla

Kolem Thorova přístřešku postupně vyrostly další stany, které při svých akcích využívají protivládní demonstranti. Úřad Prahy 1 v minulosti zahájil kvůli odstranění tábora správní řízení o neoprávněném užívání komunikace, které Thor napadl námitkou podjatosti proti Praze 1 a magistrátu.

Nyní se podle posledních informací čeká na vyjádření ministerstva dopravy.