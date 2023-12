/VIDEO, FOTO/ Desítky lidí se v pondělí 18. prosince večer sešly na náměstí Václava Havla v Praze, odkud vyrazily na vzpomínkový pochod nazvaný Srdce na Hrad. Ten se konal k příležitosti 12. výročí Havlova úmrtí. Lidé nesli dřevěné srdce, na kterém svítila světýlka, někteří měli i další menší papírová srdce nebo českou vlajku.

Vzpomínkový průvod na prezidenta Václava Havla Srdce na Hrad 2023. | Video: Deník/Radek Cihla

Dřevěné srdce společně se vzpomínkovou knihou předali organizátoři vedoucí kanceláře prezidenta Petra Pavla Janě Vohralíkové. Průvod se podle organizátorů konal naposledy, přesto je podle nich potřeba, aby lidé zůstali ostražití. První český prezident Václav Havel zemřel na své chalupě na Hrádečku 18. prosince 2011 ve věku 75 let.

"Můžu vám slíbit, že fakt děláme úplně všechno, co umíme, aby beznaděj z Hradu nešla a aby tam to srdce bylo, aby tam zůstalo. Protože tam, kde to srdce není, tak to jsou věci, které mají jen poloviční cenu," řekla Vohralíková. Srdce na Hradě zůstane, podle Vohralíkové bude mít čestné místo. Prezident Petr Pavel podle organizátorů akce navázal na hodnoty prezidenta Havla. Řekli, že pokud by se měla situace změnit, je možné, že půjde průvod znovu. Lidé podle nich musí být ostražití a mít se na pozoru.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Lidé si na náměstí Václava Havla před odchodem průvodu fotili červené svítící srdce a zapalovali svíčky. Někteří měli i tibetskou vlajku. Průvod šel přes Újezd a Malostranské náměstí na Hradčanské náměstí. Na Hradčanském náměstí zazněly proslovy, zazpíval hudebník, výtvarník a zpěvák Iby Pop. Dřevěné srdce i knihu mapující všechny minulé ročníky předali organizátoři akce Kanceláři prezidenta republiky. Na shromáždění i následný průvod dohlížela policie.

Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) dokázal Havel ostatní lidi přesvědčit, že nejdůležitější je svoboda. Je třeba si připomínat hodnoty, které bývalý prezident zdůrazňoval, jako je boj za svobodu, svědomí, zodpovědnost a láska k vlasti, řekl dnes dopoledne Vystrčil na pietní akci u hrobky Havlových na Vinohradském hřbitově v Praze. Společně s dalšími zástupci horní komory u příležitosti výročí Havlova úmrtí položil květiny a zapálil svíčku.

Václav Havel zemřel 18. prosince 2011. Dramatik a někdejší disident patřil mezi klíčové aktéry zániku komunistického režimu v roce 1989. Byl devátým a zároveň posledním prezidentem Československa a po jeho rozdělení prvním českým prezidentem. Podle zákona 94/2012 Sb. se Václav Havel zasloužil o svobodu a demokracii.