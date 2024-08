Nejen že pokračuje instalace speciálních polepů na vlakové soupravy, které výrazně usnadní jejich umytí, ale v posledních týdnech se také podařilo předat policistům hned několik sprejerů zadržených v akci.

Čmárání za jízdy i ve stanici

Naposledy spadla klec počátkem srpna na pražském úseku tratě mezi Smíchovem a Radotínem. Tam pracovník bezpečnostní agentury přistihl při činu muže, který ve vagonu čmáral po stěnách. Cestující pak dokonce museli pokračovat v jízdě dalším spojem, když kvůli řešení věci s přivolanou policií vlak zůstal stát.

Vyčíslená škoda se v tomto případě vyšplhala na bezmála čtyřicet tisíc korun. Středočeské souvislosti pak možná bude mít i srpnový případ případ z Plzeňska, kde v Klatovech zaměstnanci Českých drah společně s ostrahou chytili muže sprejujícího na vagony odstaveného vlaku. Nyní se prověřuje, zda tento vandal podobně neřádil také také ve středních Čechách.

Pokrok hlásí i „odstavné nádraží jih“ v Michli. Náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta připomněl, že zde byl posílen bezpečností perimetr. „Také nasazujeme hlídky bezpečnostní agentury do vybraných nočních a ranních spojů,“ konstatoval Ješeta, jenž rovněž oceňuje výrazné zpřísnění bezpečnostních opatření nejen v místech odstavení vlaků, ale i jejich obratu.

Čištění vlaku od graffiti nastříkaného sprejery:

Čištění vlaku od graffiti nastříkaného sprejery | Video: České dráhy

Tedy tam, kde lze sprejery očekávat nejspíš. Celkovou situaci shrnuje Ješeta jako posun k lepšímu. „Daří se nám také dříve stahovat posprejované jednotky z oběhu na vyčištění – a díky užití inovativních antisprejerských polepů nebo laků je čištění rychlejší a čisté vlaky se vracejí zpět do provozu dříve,“ ocenil náměstek.

Zlepšení chválí i politici

Změnu, jíž si mohou povšimnout zvláště obyvatelé okrajových částí metropole, kteří vlakem jezdí pravidelně do práce a domů, ocenil také první náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib (Piráti), který má na starost oblast dopravy.

„Díky společným investicím do většího zabezpečení přímo na místech, kde problémy vznikají, vidíme jasné zlepšení,“ pochválil výsledky spolupráce hlavního města jak s dopravcem, tak se Středočeským krajem. „Čisté prostředí ve vlacích zvyšuje komfort cestujících a motivuje je k jejich častějšímu využívání,“ má Hřib jasno: tohle je krok, který může podpořit snahu přesvědčovat lidi, že přesednout z aut do vlaků je výhodné.

Toho, že nyní jezdí vlaky čistší, si mohou všimnout i lidé, kteří jimi zas tak často necestují, plyne ze slov středočeského radního pro oblast veřejné dopravy Petra Boreckého (STAN). „Situace se zlepšila zejména z pohledu exteriérů,“ konstatoval. S tím, že jasnou řečí hovoří čísla.

Za znečištěné vlaky kraj jakožto objednatel dopravní obslužnosti vyměřuje dopravci sankce – a zde je změna k lepšímu vidět jednoznačně. Bývaly doby, kdy se takto řešilo kolem třiceti počmáraných CityElefantů za měsíc – a v posledních měsících prý jde jen o „jednotky případů“. „Jsme si vědomi, že situace v interiérech není dobrá. Ale věřím, že když vytrváme, tento boj s vandalstvím dovedeme do úspěšného konce ve prospěch nás všech, kteří hromadnou dopravu používáme,“ doufá Borecký.

Pomoci mají mimo jiné i další antigraffiti polepy, které se poprvé uplatní také v interiérech vybraných elefantů – přičemž Ješeta věří, že to pomůže ke zvýšení kultury cestování Praze a okolí. Vynachválit si ostatně nemůže ani ty exteriérové: nejen že odstraňování čmáranic urychlují, ale také šetří vodu i používané chemikálie.

I tak je odstraňování graffiti drahý spás, kdy se náklady šplhají do milionů. Za letošní rok je zatím České dráhy vyčíslily na 13 milionů korun. S tím, že týden co týden v Praze společnost odstraňuje ze svých vlaků malůvky na ploše od 100 do 350 metrů čtverečních.