Práce budou dále zahrnovat sanaci Branického mostu, vybudování nového přemostění Údolní ulice a výstavbu technologických objektů v Krči a na Spořilově. Na dosud jednokolejné zastávce Praha-Kačerov vznikne nové nástupiště dlouhé 220 metrů, přestup na metro a autobusy MHD zajistí nová lávka.

Branický most byl postaven v letech 1949 až 1955. Železniční doprava na něm byla zahájena 30. května 1964. Lidově je přezdívaný most inteligence, protože na jeho stavbě pracovala řada příslušníků inteligence, kteří byli tehdejším komunistickým režimem nuceni nastoupit do dělnických a pomocných profesí.

Správa železnic prezentovala most na Výtoni. Odpůrci chtějí, aby zůstal původní

Přestože byl most budován jako dvoukolejný, stavbaři na něm nakonec položili pouze jednu kolej. V současnosti jej využívají především nákladní vlaky.

Zdvoukolejnění Branického mostu umožní odklon vlaků po dobu plánované rekonstrukce mostu pod Vyšehradem. Ocelová konstrukce stávajícího mostu mezi Výtoní a Smíchovem je ve špatném stavu, který vyžaduje omezení dopravy na něm. Od poloviny letošního ledna po něm nesmějí jezdit vlaky s více lokomotivami. V únoru bude snížena třída zatížení mostu, což znemožní provoz nákladních vlaků. Další omezení začnou platit v roce 2024.

Stavba nového mostu podle návrhu architektonického studia 2T engineering by měla začít v roce 2026. Nově bude most tříkolejný a přibude zastávka na Výtoni. Přestavba by měla stát zhruba dvě miliardy korun. Stávající mostní konstrukce by podle projektantů mohla být přesunuta mezi nový železniční most a Palackého most.