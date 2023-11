Tragická nehoda: Mezi Libní a Běchovicemi srazil vlak muže, ten střet nepřežil

Každou tragickou nehodu na kolejích představuje prázdná židle jako symbol ztráty blízkých, kterou už nelze zvrátit. Minulý rok se při nehodách na železnici zranilo celkem 453 lidí a 238 z nich na následky zranění zemřelo. V roce 2022 tak každých 36 hodin zůstala zbytečně prázdná další židle. Počet úrazů osob do 26 let byl dokonce nejvyšší za posledních 5 let.

Příčinou nehod je ignorování zákazu nebo výstrahy

Mezi příčinami dominuje nerespektování pravidel ze strany chodců a řidičů. „Ztráta každého života na železnici je tragická a zbytečná. Nejen pro rodiny a blízké, ale i pro naše kolegy strojvedoucí, kteří si následky nehod také nesou po celý život. Chtěl bych apelovat na veřejnost, aby nejen respektovala všechna bezpečnostní pravidla, ale také aby byla vždy pozorná a ohleduplná,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Podle ředitele Drážního úřadu Jiřího Koláře je příčinou většiny vážných střetů vlaků s osobami nebo vozidly nerespektování zákazu nebo výstrahy. „Risk a nepozornost, to jsou hlavní problémy, které vyplývají z šetření mimořádných událostí, ale i z řešení přestupků osob, které se v kolejišti pohybovaly a obětí nehody se naštěstí nestaly. Plošnou osvětu považujeme za velmi důležitou a věříme, že spolu s investicemi do zabezpečení pomůže snížit počty obětí,“ uvádí Jiří Kolář.

Zdroj: Brainz Disruptive

V Praze letos došlo třeba ke srážce vlaku s automobilem v Dolních Břežanech-Jarov, kdy vozidlo parkovalo v bezprostřední blízkosti kolejiště. „Čtyřikrát došlo ke zranění osoby při vystupování nebo nastupování za jízdy. Chceme klást důraz na porušování pravidel na přejezdech, ale také ta vystupování jsou velmi nebezpečná,“ doplnila pro Deník mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Videa vytvořila umělá inteligence

K celorepublikové kampani vznikl web Budeš nám chybět, který ukazuje videa vytvořená pomocí AI. Namísto zobrazování drastických záběrů vsadila kampaň na symboliku prázdných židlí představujících hlubokou ztrátu rodin a blízkých, která každé úmrtí nevyhnutelně provází. Videa znázorňují třeba zasažení elektrickým obloukem, střet člověka s projíždějícím vlakem nebo zmiňuje fakt, že kámen o velikosti tenisového míčku může vykolejit vlak s 300 pasažéry.

O tvorbu kampaně, jejíž tváří se stala herečka Linda Rybová, se postaralo studio Brainz Disruptive. K produkci využilo také moderní technologie – scénu s prázdnou židlí vygenerovala umělá inteligence za každého z 238 lidí, kteří vloni následkům nehod podlehli.