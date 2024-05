Magistrát tu plánuje rozsáhlou rekonstrukci, na kterou už vlastní stavební povolení. Proti projektu ale protestuje část místních, kterým se plány nelíbí.

Jednání probíhala celý rok, k výsledné shodě ale zatím nedošlo. Místní ze sousedského spolku Homolka – Motol přišli ve čtvrtek 23. května znovu interpelovat zastupitelstvo.

„Po roce se tu scházíme, abychom vás informovali o situaci koupaliště na Praze 5 v Motole. Paní náměstkyně nám učinila nabídku k dialogu a kompromisního řešení rekonstrukce. Od léta proběhla tři jednání se zástupci naší iniciativy,“ uvedla v úvodu mluvčí spolku Šárka Malá.

Hledání kompromisu trvá

Podle Malé ale náměstkyně pro životní prostředí Jana Komrsková (Piráti) své sliby o kompromisu nenaplnila.

„V létě 2023 jsme předali paní náměstkyni studii rekonstrukce koupaliště, kde se architektům ze spolku a městské části podařilo mimo jiné zredukovat objem budovy o celé jedno patro, a to při zachování požadavků magistrátu - tedy celoročního provozu, restaurace, saun a ostatního programu. Zároveň byl návrh šetrnější, využívající modrozelenou architekturu odpovídající místu,“ dodala Malá s tím, že magistrát ale stále trvá na původním projektu a argumentuje tím, že má již platné stavební povolení.

Zástupkyně pražského magistrátu Jana Komrsková ale tvrdí, že plánovaný projekt je smysluplný a na žádost spolku prošel už mnoha úpravami. „Přibyly tam stromy, zeleň, přístup k budově se upravil včetně budovy,“ uvedla v reakci Komrsková s tím, že z posledního březnového jednání si odnesl architekt projektu úkol upravit dopravní řešení.

„Už nevím, co pro to mám udělat. Jsem přístupná dialogu, který také celý rok probíhá. Sama jsem absolvovala alespoň sedm schůzek. Nerozumím tomu, proč se vracíme na začátek,“ uvedla Komrsková s tím, že v červnu je plánované další jednání.

Chceme koupaliště rekonstruovat, ale…

Podle Komrskové spolek brání smysluplné rekonstrukci a projektu. „Když s tím místem vůbec nic neuděláme, tak dojde bohužel k tomu, že ty stavby, co jsou tam teď v žalostném stavu, půjdou k zemi. Nikam se nepohneme, pokud každý někam neustoupíme,“ dodala.

Sousedský spolek to odmítá. „Rekonstrukci nebráníme, naopak chceme koupaliště rekonstruovat. Ale chceme projekt, který by dával smysl, který by se k tomu místu hodil, a to místo by díky němu získalo nějakou přidanou hodnotu. Naopak by nedošlo k tomu, že se tam něco postaví, co bude nedobré, je to špatně rozvržené, to místo to zabije,“ argumentuje Malá.

Ani po roce trvání jednání nepřichází rozhodnutí, co se s koupalištěm v Motole bude dít. Svou další letní sezonu tak začátkem května zahájilo skoro ve stejném stavu, jako před rokem.