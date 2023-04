Znovuotevření politické diskuze podpořilo všech jedenáct přítomných poslanců z petičního výboru, který proběhl v úterý 11. dubna. Výbor navrhl, aby se usnesením magistrátu zakazujícím fiakry v hlavním městě pražští zastupitelé znovu zabývali. Minulé vedení města přijalo usnesení, které provoz umožňuje do konce letošního roku, a finální verdikt nechalo na novém vedení.

Podle pražského zastupitele Ondřeje Prokopa (ANO) je situace složitá. „V tuto chvíli je tam právní problém. Fiakristé mají platnou smlouvu myslím do roku 2024, která jim umožňuje stát na vyhrazených místech, ale ta stanoviště vypadla z tržního řádu. Nyní je situace taková, že jim provoz pražská vyhláška nedovoluje,“ uvedl s tím, že pokud by jim Praha chtěla činnost zakázat, mohl by hrozit soudní spor. Fiakristé se ovšem jízdami navzdory zákazu pohybují na hraně.

Jednat se proto pravděpodobně bude i o úpravě tržního řádu, která by umožnila fiakry legálně provozovat alespoň do konce roku.

Fiakristé tvrdí, že debata o zákazu je scestná. „Máme platnou smlouvu s dvouletou výpovědní dobou. S magistrátem dále jednáme, část politiků je na naší straně a část není. V evropských civilizovaných zemích fiakry normálně běhají a naopak jsou ozdobou měst,“ řekl předseda Cechu fiakristů Josef Kočovský.

Týrání zvířat versus výchova

Aktivisté ze skupiny Hlas zvířat ve své desetibodové petici žádající zákaz fiakrů v Praze mimo jiné uvedli, že jde o archaickou a zcela nepotřebnou zábavu, tahání povozů je pro koně příliš těžké a po několikaleté službě zvířata často končí na jatkách.

Vedoucí oddělení ochrany zvířat ministerstva zemědělství Eva Kaděrková podle ČTK uvedla, že zařazení koní do povozů nelze považovat za týrání zvířat a Státní veterinární správa za posledních deset let žádné porušení zákona v Praze nezjistila.

Podle Kočovského by smrt koně na jatkách byla zmařenou investicí. „Všech deset bodů v petici jsme vyvrátili. Kůň v Praze běhá šest hodin a zbytek dne, přibližně od šesti ráno do deseti večer, je o něj pečováno,“ vysvětluje s tím, že pro službu u fiakrů vybírají koně, kterým nevadí tramvaje a autobusy.

Finanční investice do zvířete kolem sta tisíc korun majitele navíc nutí k ještě větší opatrnosti. Pokud to koně přestane bavit nebo se mu to začne protivit, nemůže podle fiakristů dále jezdit. Po několikaleté službě prý koně zpravidla putují dále k soukromníkům, na turistiku nebo hipoterapii.

Zapálený fiakr i stáj

Majitelé koní v Praze se v posledním měsíci potýkají se žháři. Před měsícem fiakristé policistům hlásili, že jim neznámý pachatel povoz bez zapřažených koní zapálil. V úterý zase dnes už známý pachatel zapálil stáje na Císařském ostrově v pražské Bubenči, které podle Kočovského vlastní členka Cechu fiakristů a povozníků Čech a Moravy. Jestli mají případy souvislost, zatím nelze potvrdit.

„Kriminalisté ve středu večer zadrželi muže, který je podezřelý ze založení požáru v Praze 7 na Císařském ostrově, při kterém uhořelo osm koní. Muž je podezřelý ještě z dalších trestných činů. Nyní s ním probíhají standardní úkony trestního řízení a nyní nelze uvolnit žádné další informace,“ uvedl mluvčí policie Jan Daněk s tím, že s 29letým mužem už bylo zahájeno řízení pro trestný čin poškození cizí věci a týraní zvířat. Soud nyní rozhodne o jeho případném vzetí do vazby.