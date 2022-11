Samice Duni pak byla skupinou přijata bez očividných obtíží. Nejvíc zájmu o ní jevil malý Ajabu, který se dožadoval pozornosti a tahal Duni za chlupy už pár okamžiků po jejich spojení, což ona trpěla velmi shovívavě. Duni se také poprvé setkala se svou babičkou Kijivu a pratetou Shindou.

Podle chovatelů ale v sobě společné geny gorily necítí a vzájemný vztah to proto nijak neovlivňuje. Po první noci už byla situace v Rezervaci Dja pokojnější, avšak stále ještě nestandardní.

„Na jednu stranu je nálada ve skupině klidnější, svědčí o tom například to, že Kisumu se už pářil jak se samicí Shindou, tak s Kijivu. Na druhou stranu se gorily při úklidu expozice nechtěly nechat zavřít do boxů v zázemí, což je následkem významné změny v jejich režimu. Chce to ale jen čas,“ vysvětlil vrchní chovatel primátů Martin Vojáček.Budování nové hierarchie pokračuje už před očima návštěvníků.

„Drobné potyčky ještě určitě nastanou, avšak i to je naprosto přirozené. Ve skupině se příchodem dvou cizích goril, zejména pak nového vůdce, mění sociální žebříček, a tak se musí ustálit budoucí řád,“ vysvětluje Vojáček. „Situaci dál bedlivě sledujeme, ale nic vážnějšího nečekáme,“ dodává.

Pětadvacetiletý samec Kisumu žil do letošního září v rakouské Zoo Schmiding ve výhradně samčí skupině. Devítiletá Duni, která se narodila ve španělském Cabárcenu slavné Moje, teprve nedávno pohlavně dospěla. Evropský koordinátor chovu goril je doporučil ke spojení zejména za účelem rozmnožení, a to díky jejich vhodným genům. Možnost mít potomka s Kisumem bude mít teď také Kijivu. S trochou štěstí by mohla Zoo Praha přivítat gorilí mládě už v příštím roce.