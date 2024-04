Již tradiční policejní akce s názvem Speed Marathon zaměřená na dodržování rychlosti na silnicích je opět tady. Tentokrát budou policisté měřit rychlost na vytipovaných rizikových lokalitách během pátku 19. dubna.

Na výběru úseků se nepodílejí jen policisté, nominovat místa mohli do konce března i samotní občané. Akce si dává za cíl snížení dopravní nehodovosti a zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Ze Speed Marathonu v roce 2023:

Přehled měřených úseků v rámci akce Speed Marathon

OSDP Oddělení řízení dopravy

ul. Plzeňská, z centra, za křiž. s ul. Zahradníčkova, P-5

ul. Chlumecká, do centra, před křiž. s ul. Vodňanská, P-9

ul. Evropská z centra, za křiž. U Litovického potoka, P-6

ul. Hornoměcholupská, do centra, před křiž. s ul. Kunická P-10

ul. Modřanská, do centra, u křiž. S ul. Pikovická P-4

ul. Milánská, směr Archimédova, u křiž. s ul. Novarská P-10

Dálniční oddělení

D0, km 15-28 obousměrně

D0, km 58-62 obousměrně

DI OŘP Praha I

Praha 6, Do Horoměřic ( Na Padesátníku V)

Praha 6, Milady Horákové č.p. 5/133

Praha 6, Kamýcká směr ZC(zasávka BUS MHD - V Sedlci)

Praha 6, Podbabská (u křižovatky V Podbabě) směr ZC

Praha 7, Argentinská 34a směr ZC

DI OŘP Praha II

P-5, Radotínská závodiště Chuchle

P-5, Strakonická x Za Dálnicí z centra

P-5, K Přehradám - kamenolom

P-5, Vrchlického x ČS Shell

P-5, Hořejší nábř. x Vltavská

P-5, Plzeňská x ČVUT

P-5, Strakonická z do centra

P-5, Plzeňská z do centra

Dopravní inspektorát OŘP Praha III

Praha 8, ul.Trojská

Praha 8, ul.Ústecká

Praha 8, ul. Horňátecká

Praha 8, ul. Klapkova

Praha 3 , ul. Olšanská

Praha 3, ul. Na Balkáně

Praha 3, ul. J. Želivského

Praha 9 , ul. Spojovací

Praha 9, ul.Ke Stadionu

Praha 9, ul.Chlumecká

Praha 9, ul. Polaneckého

Praha 9, ul. Kolbenova

DI Praha IV

P-4, Výstavní x U přehrady

P-4, Opatovská

P-4, Ke Stáčírně

P-4, Türkova před Litochlebským náměstím

P-10, Teplárenská

P-10, Hornoměcholupská - měření rychlosti za jízdy

P-10, Švehlova - měření rychlosti za jízdy

zdroj: Policie ČR