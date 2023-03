Speed Marathon je tu: Lidé dávají policistům tipy, kde rychlost měřit

Dva týdny ještě mají lidé na to, aby poradili policii, kde by se podle jejich mínění měla věnovat měření rychlosti vozidel. Upozorní tak na místa, která považují za nebezpečná, takže by tam kontroly dodržování rychlostních limitů byly žádoucí. Chystá se letošní ročník již tradiční akce Speed Marathon.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Sonnek