Ať už proto, že by jim to vyhovovalo ve vazbě na cesty do zaměstnání (typické je to u Středočechů, kteří dojíždějí za prací do Prahy), nebo jsou v pozadí jiné důvody. Třeba v místě, kde rodina skutečně žije, má tamní škola extrémní nedostatek míst – či třeba zvolená škola nabízí svým žákům zaměření, které jinde nemají.

Změna bydliště je podezřelá

Vedení šesté městské části v čele se starostou Jakubem Stárkem (ODS) trvá na tom, že místa ve škole by měla být obsazována především dětmi, které v jejím okolí vyrůstaly. Ne aby se stávalo, že je pro ně třeba hledat místa jinde, s dojížděním, protože na ně nezbylo místo doma, když se do školy, kterou mají třeba i v sousedství svého bydliště, dostaly děti odjinud.

Loni proto městská část zavedla pravidla, podle nichž nemají nárok na přednostní umístění dítěte do školy rodiče v případě, že si na adrese v Praze 6 rodina registrovala trvalý pobyt jen krátce před zápisem; případné stěhování je třeba doložit smlouvami či účty. Anebo dokonce někde přihlásila trvalý pobyt jen samotnému potomkovi.

Magistrát naopak takovému přístupu nefandí. Z jeho pohledu rozhodují údaje o trvalém bydlišti, které jsou v okamžiku zápisu zaznamenány v registru – a není důvod zkoumat cokoli dalšího. Zřizovateli škol jsou však městské části. Na Šestce tedy ředitelé respektovali pokyny místní radnice (byť v různých školách s rozdílnou mírou nadšení pro věc). Magistrát pak figuruje jako odvolací orgán – a teoreticky by mohl zrušit i celý zápis.

Ředitel ZŠ Antonína Čermáka Petr Karvánek loni podle těchto pravidel několika dětem podezřelým ze spádové turistiky vydal odmítavá stanoviska. Jeden z rodičů podal odvolání, kterému magistrát vyhověl – a škola musela dítě přijmout.

Městská část se proti tomu brání správní žalobou. Ne proto, že by chtěla dítě ze školy vykázat (ředitel Karvánek Deníku řekl, že žákem zůstane, ať soud rozhodne jakkoli), ale proto, aby vznikl judikát: jednoznačné rozhodnutí, z něhož jednou provždy vyplyne, který přístup je správný. O tom, jakých tahanic se dítě stalo předmětem, rodina podle Stárkových slov ví. A starosta má dokonce za to, že už se do Prahy 6 i skutečně přestěhovala.

První verdikt nic neznamená

Právníci o věci debatují, aniž by se shodli na jednotném postoji. Je skutečně rozhodující pouze aktuální údaj o trvalém bydlišti – anebo má škola právo prověřovat, zda v daném místě dítě skutečně žije, a to dlouhodobě?

Radnice Šestky tudíž podala žalobu, aby bylo k věci dostupné rozhodnutí soudu. S vědomím, že ať bude v první instanci jakékoli, spor tím neskončí: neúspěšná strana podá odvolání. Konečné a definitivní stanovisko by tak měl přijmout Nejvyšší správní soud.

Místostarostka Prahy 6 Mariana Čapková představuje boj Prahy 6 s takzvanou spádovou turistikou při zápisu prvňáků:

Vedení šesté městské části očekává, že nakonec její pohled zvítězí – a její postoj se tak bude moci stát příkladem při řešení problémů s nadbytkem žáků odjinud pro další městské části, města i obce. Zájemcům Stárek nabízí předání zkušeností, případně i ochotu vytvořit nějakou zastřešující organizaci, která by sdružovala zájemce o takovéto řešení.

Praha 6 nicméně není jediná, byť se v hlavním městě označuje za průkopníka. Marek Zeman za její radnici v úterý 12. března uvedl, že již delší dobu se takováto strategie uplatňuje v Pardubicích- Loni se připojila také městská část Nebušice a letos obdobná pravidla chystají středočeské Roztoky.

Jak k zápisu v letošním roce?

Rovněž letos budou základní školy prověřovat při zápisu žáků do prvních tříd trvalé bydliště, kdy na dané adrese musí dítě být hlášeno alespoň společně s jedním z rodičů nejméně po tři měsíce před termínem zápisu. Cokoli jiného je podezřelé a hodné dalšího prověřování. Pravidla jsou nicméně formulována komplikovaněji.

„Metodické doporučení k posuzování skutečného místa trvalého pobytu jako zákonného kritéria pro přednostní přijetí k základnímu vzdělávání, na jehož přípravě se podílel také Jan Brož z advokátní kanceláře KVB, je rodičům budoucích prvňáčků volně dostupné na webových stránkách městské části,“ připomněla místostarostka Prahy 6 Mariana Čapková (Praha 6 Sobě).