/FOTOGALERIE/ Budoucí prvňáci se těší do školy a rodiče zatím řeší, jak daleko budou muset dojíždět. Problematika spádové turistiky, kdy někteří rodiče narychlo přehlašují trvalý pobyt svých dětí k příbuzným bydlícím poblíž vysněné základky, trápí mnohé ředitele a ředitelky. Bojovat proti situaci je ošemetné, Praha 6 ale zvolila radikální postup.

Praha 6 bojuje proti spádové turistice, zleva Jan Růžička (senátor), Mariana Čapková (místostarostka pro oblast školství), Jakub Stárek (starosta), Jan Lacina (poslanec), Petr Karvánek (ředitel ZŠ Antonína Čermáka) | Foto: Deník/Eliška Stodolová

Situace doléhá především na městské části na okraji Prahy, kam míří i děti ze Středočeského kraje. „Kolem velkých měst se masivně staví byty, ale nestaví se školy. Většina rodičů, kteří se vystěhují za město v něm stále pracuje, a tak tam vozí i děti do školy,“ popisuje senátor Jiří Růžička (TOP 09).

Proti takzvané spádové turistice, kdy rodiče přepisují trvalé bydliště svých dětí na adresu blíže škole, ale na kterou nemají kvůli spádovosti nárok, se rozhodla bojovat Praha 6. „Společně s řediteli škol jsme nastavili podmínky, za kterých bude dítě přijato. Jednou z nich bylo prokázání trvalého bydliště jednoho z rodičů a dítěte na MČ Praha 6 minimálně po dobu tří měsíců před samotným zápisem. Zvolili jsme tuto strategii s vědomím, že to může v některých případech vést až k soudním sporům,“ uvedl starosta šesté městské části Jakub Stárek (ODS).

Takové kritérium zápisu v tuto chvíli nemá podporu v legislativě a je na hraně legálnosti. Škola totiž není dostatečně schopná zkontrolovat, jestli rodina na adrese skutečně bydlí, nebo ne. Pokud se rodiče odvolají a půjdou do správního řízení, je Stárek ochoten bojovat všemi nástroji včetně žaloby a argumentu, že dochází k diskriminaci dětí z Prahy 6.

Ředitel karlínské ZŠ Lyčkovo náměstí Jan Korda takový postup volit nechce. „Je to rozhodnutí šesté městské části, která si to prosadila proti rozhodnutí magistrátu i ministerstva. Jdou zcela proti zákonu. Stačí, aby to napadl jeden rodič, a odvolací orgán, což je magistrát, to shodí a můžou začít od začátku,“ poznamenal.

Sto volných míst

Na Praze 6 se podle radnice postup zatím osvědčil. K letošním zápisům do prvních tříd přišlo celkem 1245 dětí. Z Prahy 6 jich bez odkladu bylo 971. Celkový počet volných místo pro spádové žáky je 1055. Šestá městská část tak přijme i zhruba 100 dětí mimo svůj správní obvod. Vybrat si školu i podle zaměření třeba na sport, jazyky nebo montessori stylu výuky tak budou moci v prvé řadě děti ze spádové, poté z nespádové oblasti šesté městské části a v případě volné kapacity i ty z okolí.

Podle ředitele ZŠ Antonína Čermáka bylo podstatné, že všechny školy z Prahy 6 postupovaly stejně. „Je to složité, nemáme k dispozici právníky a v předtuše problémů jsme šli do věci, o které jsme nevěděli, jak dopadne. Nakonec jsme vyřadili asi deset dětí, které se tvářily jako spádové, ale nebyly,“ uvedl ředitel Petr Karvánek.

Legislativní změna

Senátor Růžička, který zastupuje Prahu 6 na úrovni Senátu a zároveň předsedá výboru pro vzdělávání, a místopředseda sněmovního výboru pro vědu a vzdělávání, i radní Prahy 6 Jan Lacina (STAN) chtějí proti spádové turistice bojovat i na vládní úrovni. Uvažují o změně zákona o evidenci obyvatelstva a zároveň chtějí navrhnout změnu školského zákon, aby se snadněji určilo, do které spádové oblasti dítě skutečně patří. Návrh konkrétních změn ale zatím připravený nemají. V nejbližší době chtějí v Senátu uspořádat kulatý stůl, který se detaily bude zabývat.

Podle Kordy je ale zákon neupravitelný. Rodiče se prý vždycky přizpůsobí a když budou chtít na danou školu, tak si to zařídí.