/VIZUALIZACE/ Hovoří se o ní dlouhé roky. Díky mezinárodní architektonické soutěži, z níž vzešla pětice finalistů, ale až teď začíná dostávat konkrétnější obrysy. Její konečnou podobu může ovlivnit i veřejnost.

Vizualizace dostavby 4 kvadrantu při pohledu od Generálního štábu AČR. | Foto: Tým 20: Benthem Crouwel International (NL) + Opočenský Valouch Architekti (ČR)

Řeč je o dostavbě Vítězného náměstí v Dejvicích, konkrétně o jeho 4. kvadrantu, jehož novou tvář navrhovali účastníci mezinárodní architektonická soutěže. Její druhé kolo se v těchto dnech uzavřelo.

Z celkového počtu 44 přihlášených postoupila do druhé fáze soutěže pětice architektonických týmů, mezi nimiž jsou jak česká studia, tak věhlasné evropské kanceláře. Konkrétně se jedná o týmy MVRDV z Nizozemí, česko-německé konsorcium Pavel Hnilička Architects+Planners a Baumschlager Eberle Architects, nizozemské a české studio Benthem Crouwel International a Opočenský Valouch Architekti, česká kancelář A69 – architekti a další česko-nizozemské uskupení Cityförster a Studio Perspektiv.

„Finálová skupina soutěžících předložila velmi zajímavé návrhy. Představené projekty respektují ráz, který Dejvicím už před sto lety vtiskl architekt Antonín Engel, zároveň jsou ale originální, pestré a plně v souladu s trendy moderní architektury. A především se snaží naplnit potřeby lokality a splnit požadavky lidí, kteří zde žijí,” uvedl Petr Palička, ředitel Penta Real Estate.

Vítězné náměstí v Dejvicích se začíná uzavírat. První budovu ozdobila glajcha

Ta je spolu se společnostmi Kaprain a Sekyra Group členem Fourth Quadrant, jež je zadavatelem soutěže. Na pořádání soutěže, probíhající formou takzvaného soutěžního workshopu, který je neanonymní, se podílí i Vysoká škola chemicko-technologická, hlavní město Praha, městská část Prahy 6 a IPR Praha.

S představami postupujících týmů, jejichž návrhy na dostavbu náměstí zaujaly odbornou porotu nejvíce, se veřejnost může nyní seznámit na venkovní výstavě instalované přímo na Vítězném náměstí. Návrhy, z nichž za pár měsíců vzejde ten vítězný, si ale lze prohlédnout i online, a to na webu soutěže, kde je také možné se k jednotlivým návrhům vyjádřit.

“Jako organizátor takto důležité soutěže jsme si hned na počátku dali za cíl v co největší míře zapojit do hledání nejvhodnějšího návrhu dostavby Vítězného náměstí také veřejnost. Před vyhlášením soutěže se tak místní obyvatelé i návštěvníci této části Prahy 6 mohli nejen podělit o svá hodnocení současného stavu, ale také navrhnout, co v uvedeném území chybí. Tyto podněty se pak staly součástí zadání soutěže. Komentáře, které nyní k pěti soutěžním návrhům od veřejnosti získáme, budou předány porotě jako jeden z podkladů pro její finální rozhodování,” uvedl Petr Návrat z plánovací kanceláře ONplan, která soutěž organizuje.

A dodal, že svoje připomínky mohou návštěvníci webu zasílat do 11. června 2023. Venkovní výstava pak na “Kulaťáku” potrvá do konce června.

Místo pro bydlení i kulturu

Na Vítězném náměstí, v místě ohraničeném ulicí Evropskou, Šolínovou a Jugoslávských partyzánů, by měl podle vítězného návrhu vyrůst multifunkční objekt s byty, kancelářemi, obchody, službami i restauracemi.

Novou univerzitní budovu zde postaví také VŠCHT Praha. Kromě učeben a zázemí pro studenty tu vzniknou i prostory pro veřejnost či minipivovar. Součástí dostavby se stane také nové kulturní centrum Prahy 6 se dvěma sály, které by mělo nabídnout prostory pro koncerty, výstavy, divadelní představení, ale i společenské a komunitní akce místních občanů.

Soutěž na dostavbu Vítězného náměstí postoupila. Rozhodnuto bude v létě

Nejlepší návrh dostavby 4. kvadrantu Vítězného náměstí opě vybere mezinárodní porota složená z architektů, urbanistů i krajinářů. Do procesu jsou zapojeni i experti z oblasti dopravy a udržitelné mobility, památkové péče či modrozelené infrastruktury, kteří posuzují soutěžní návrhy z odborného hlediska.

„S našimi partnery chceme vytvořit atraktivní centrum Prahy 6, které bude přitažlivé nejen pro ty, kteří zde žijí a pracují, ale pro každého, kdo tuto část metropole navštíví. Věříme, že vítězný návrh tomuto území novou kvalitu přinese,“ dodal Leoš Anderle, výkonný ředitel společnosti Sekyra Group.

Vítěz architektonické soutěže na dostavbu Vítězného náměstí bude znám již za čtvrt roku, v září 2023.

Penta Investments je majitelem společnosti VLM vydávající Pražský deník