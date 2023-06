Praha vypíše soutěž na dostavbu budoucího sídla kosmické agentury na Palmovce

ČTK

/VIDEO, FOTO/ Praha vypíše tendr s předpokládanou hodnotou 1,9 miliardy korun bez DPH na dostavbu nedokončené budovy Nová Palmovka a její úpravu na sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). Schválili to městští zastupitelé. Podle dohody státu, Prahy a EUSPA by se agentura měla do nových prostor nastěhovat v roce 2027. V okolí plánuje město vybudovat obytnou čtvrť.

Vizualizace: Palmovka a nová čtvrť. | Foto: se souhlasem PDS