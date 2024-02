Praha vypíše na začátku letošního března tendr na opravu Divadla na Vinohradech. Důvodem je špatný technický stav budovy i jejího vybavení, včetně divadelní techniky, a rozšíření divadelních prostor. Cena zakázky je maximálně 2,76 miliardy Kč.

Vypsání tendru ve čtvrtek 22. únrpra schválili zastupitelé hlavního města. Kromě opravy zahrnuje rekonstrukce také vybudování nové podzemní komorní scény. Práce mají být dokončené v roce 2027.

Rekonstrukci divadla plánuje město několik let. Kromě tendru na stavebníka vypíše ještě zakázku na stavební dozor. Celkově by poté měla oprava vyjít na asi 2,9 miliardy Kč. Divadlo, které je příspěvkovou organizací hlavního města, bylo postaveno v letech 1905 až 1907 v secesním stylu a dosud nebylo opraveno.

"Divadlo na Vinohradech v zásadě nebylo nikdy komplexně opravováno a vždy šlo jen o malé zásahy. Bude potřeba provést kompletní rekonstrukci historického objektu, výměnu všech zařízení, která dělají divadlo divadlem. Součástí je také výstavba nového sálu, který bude sloužit jako zkušebna," řekl náměstek primátora Jiří Pospíšil (TOP 09).

Důvodem oprav a rozšíření divadelních prostor je špatný technický stav budovy. Jeviště z roku 1926, jehož autorem je František Křižík, se nikdy nerekonstruovalo. Křižíkovo technické vybavení bude rozřezáno, neboť jej nelze rozebrat a vynést. Zájem o některé jeho části, jako třeba elektromotor či šroubovice, projevilo Národní technické muzeum. Kromě jeviště je nutné opravit elektroinstalaci, sociální zařízení, ale také výzdobu včetně fresek a fasády.

Kromě rekonstrukce historické budovy vznikne nová scéna a zázemí, které budou v podzemí pod volným prostranstvím za budovou divadla v Římské ulici. Přístup na novou scénu by měl být historickou budovou divadla. Komorní scéna, která bude sloužit i jako zkušební sál, je plánována s kapacitou 150 až 200 diváků. Do budoucna má být v divadle ještě vyřešený projekt centrální kulisárny pro pražská divadla.

Příprava rekonstrukce začala zhruba před šesti lety. Divadlo mezitím uzavřelo smlouvy například s projektanty. Město loni v červenci do nich vstoupilo a převzalo veškerou zodpovědnost za opravu. Cílem projektu je opravit historickou budovu, rozšířit ji a zlepšit divácký komfort.

Ředitel divadla Tomáš Töpfer novinářům před časem řekl, že po dobu rekonstrukce bude divadlo zcela vyklizené. Soubor by se podle něj měl přesunout dočasně do Kongresového centra Praha (KCP) v Nuslích, se kterým nyní vyjednává podmínky. Zároveň se domlouvá také s Národním divadlem a Hudebním divadlem Karlín.

Někteří zastupitelé v dnešní diskusi řekli, že by magistrát měl upravit podmínky výběru vítěze. Podle opozičního zastupitele Adama Schenherra (Praha Sobě) by jediným kritériem neměla být cena, ale mělo by jich být víc, například doba rekonstrukce. Návrh nakonec nepřijali a hodnotícím kritériem tak bude nabídková cena.

Secesní budova na náměstí Míru vznikala v letech 1905 až 1907 podle návrhu architekta Aloise Čenského. Divadlo bylo otevřeno 24. listopadu 1907 a prvním představením byla hra Jaroslava Vrchlického Godiva.

