/VIDEO, FOTO/ Když dospělí dobře poradí, z každého se může stát třeba sklář, který na první pokus dokáže vyfouknout baňku z obyčejné skleněné trubičky. A když do toho rodiče nemluví, dá se například zjistit, že chroupání hmyzu upraveného k jídlu vlastně není nic ošklivého (jak si mnozí dospěláci myslí); chutnat to může docela zajímavě. Takovéhle poznatky si mohly odnést děti ze sousedského setkání Zažít Krč jinak, které se 14. září uskutečnilo u Modrého pavilonu na krčském sídlišti.

Konalo se v rámci komunitního festivalu Zažít město jinak, který ulice, prostranství a plácky mění v místa nových zážitků – ale především v místa společného posezení a sousedského setkávání. Nechybí u toho muzika stejně jako spousta dobrého jídla jednak přinášeného z domácích kuchyní, jednak nabízeného stánkaři. U stánků lze ale pořídit i kvanta dalších věcí; třeba do domácnosti, kuchyně, šatníku či šperkovnice – a pochopitelně rovněž do krabice na hračky v dětském pokoji.

U Modrého pavilonu se ukázalo, že přátelsky se jako známí mohou zdravit nejenom sousedé, ale i prodejci se zákazníky. A to nejen v případě, kdy provozovatelé místní vinotéky vynesli nabídku Slováckého sklípku z vnitřních prostor i na chodník. Také prodejci odjinud se vracejí – a není výjimkou, že si příchozí pamatují. „Vy jste tu byl i loni, žejo?“ volal jeden ze stánkařů na kolemjdoucího. „Loni asi ne; tehdy jsem, myslím, byl zrovna v nemocnici; to muselo být už předtím,“ zněla odpověď.

Ano, vracejí se nejen návštěvníci, ale i prodejci se svou nabídkou. A nejsou to jen podnikatelé z blízkého okolí, jako například pivovar Moucha působící v někdejším branickém pivovaru. Třeba zrovna prodej jedlého hmyzu či pojízdnou sklářskou minimanufakturu už obyvatelé sídliště znají z dřívějška. Stánků, které se objevily opakovaně, však bylo mnohem víc. A platí to rovněž pro účinkující z hudebních vystoupení, mezi nimiž tradičně nechybí ani lidé s handicapem, nebo z představení nabídky volnočasových aktivit.

Tohle všechno plně zapadá do konceptu akce Zažít město jinak. Jejím cílem není jen nabídnout příležitost pobavit se, oživit veřejný prostor – nebo snad utratit peníze u různých stánků či atrakcí s rozmanitými lákadly. Důležité je také něco získat: upevnit si kontakty se sousedy – a třeba i položit základy novým přátelstvím. Nyní třeba nejen s kelímkem piva v ruce, ale možná i burčáku.

Festival „města jinak“, který na krčském sídlišti dospěl už do osmého ročníku, je tradiční akcí i na spoustě dalších míst – a nejenom v hlavním městě. Termíny jsou rozmanité, ale různě po Praze mu patřil především uplynulý víkend. Třetí víkend v září je totiž tím zásadním, a to s odkazem Evropský týden mobility. Jednou z myšlenek je totiž ukázat, co se s ulicemi stane, když jindy běžný provoz aut nahradí lidská sounáležitost, nápaditost a tvořivost při společném sdílení veřejného prostoru.