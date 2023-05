Nové vlaky v metru D a C už nebude řídit strojvedoucí. Pojmou více cestujících

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) chce v první polovině příštího roku vypsat velkou soutěž na dodávku nových vlaků pro pražské metro D a současně i trasu C. Aktuálně pracuje na zadávací dokumentaci . U příležitosti ročního výročí zahájení stavby metra D to řekl předseda představenstva Petr Witowski. Provoz vlaků bude plně automatický, tedy bez strojvedoucích. Nové vlaky by měly být dodány do roku 2029, kdy se plánuje zahájení provozu metra.

Prohlídka ražeb a infocentra prvního úseku metra D. | Video: Deník/ Radek Cihla