Mají však striktní podmínky. „Hlavní město hledá krátkodobé i dlouhodobé řešení pro umístění Slovanské epopeje. O krátkodobé umístění má významný zájem i Moravský Krumlov. Tomu Praha nabídla čas do konce dubna, aby vyřešil financování nutné pro možné vystavení v místním zámku. Za současných podmínek totiž není možné v zámku takto cenné dílo vystavit a navíc by jej v takovém prostoru ani nebylo možné pojistit,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Pokud tedy Moravský Krumlov potřebné peníze v řádech desítek milionů získá, metropole chce pokračovat v jednání o vystavení dvaceti obrazů od Alfonse Muchy.

Starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina dlouhodobě návrat pláten do města řeší a připravuje vše potřebné. „Čas do konce dubna je velmi vstřícný. Na zajištění kvalitních podmínek pro vystavení pláten na našem zámku potřebujeme třicet milionů korun. Požádal jsem o mimořádnou dotaci ve výši deset milionů korun Jihomoravský kraj. Zastupitelstvo by ji mělo schvalovat již v únoru,“ řekl Deníku Rovnost starosta Třetina.

Další podporu má město podle starosty na ministerstvu kultury. „Mluvil jsme s panem ministrem, který výrazně návrat Epopeje do Krumlova podporuje. Zastupitelstvo města vyčlení dalších deset milionů korun. Na konci února by mělo být vše jasné,“ dodal Třetina s tím, že minimálně na dobu pěti let by Epopej mohla být na tamním zámku.

Dočasným umístěním epopeje v Moravském Krumlově se hlavní město mimo jiné snaží vyřešit smírem soudní spor táhnoucí se z minulosti. S umístěním epopeje v Krumlově podle dřívějších vyjádření souhlasí i John Mucha, vnuk malíře Alfonse Muchy. „Slovanská epopej patří mezi kulturní symboly této země. Hádat se a soudit kvůli ní je ostuda a nesmysl. Proto jsme začali se všemi stranami vstřícně jednat a já doufám, že brzy dojdeme k rozumnému řešení,“ uvedla pražská radní Hana Třeštíková.

Pro vystavení epopeje musí Moravský Krumlov získat peníze, za které prostory upraví. „Pro dvacet obrazů je nutné zajistit trvalou teplotu v rozmezí 18 až 20 stupňů Celsia, vlhkost prostředí v rozmezí 45 až 55 % s minimálním denním výkyvem a zabezpečení objektu s napojením na pult centrální ochrany a požární zabezpečení.

Dále je nutné v možných prostorách výstavy zařídit odpovídající regulovatelné osvětlení a výstavní architekturu včetně panelů. Krom zabezpečení však v tuto chvíli není v Krumlově nic z uvedeného k dispozici a zámek zatím nemá ani odpovídající vytápění či chlazení,“ upozornil mluvčí magistrátu Hofman.

Jak mluvčí dodal, v Moravském Krumlově by byly obrazy vystaveny pouze po dobu zhruba pěti let, což by určovala dohoda mezi městy a Johnem Muchou. „K jejich zapůjčení bude nutný také souhlas pražské rady a schválení zastupitelstvem. Představitelé hlavního města zároveň v tuto chvíli hledají možnosti, kde v Praze by mohla být Slovanská epopej dlouhodobě vystavena,“ zakončil Hofman.