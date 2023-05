Synova slova o změnách jejího chování se jí zjevně neposlouchala lehce. Viditelně ale ožila, když přiblížil její nejnovější proměnu, která přišla poté, co ji zadržela policie: prohlédla, v jakém podivném světě žila a do jakých osidel upadla.

„Zase se začala usmívat a byla ráda, že nás vidí. Tyhle emoce jsem u ní neviděl 15 let. Je to jako když vezmete feťákovi drogu,“ charakterizoval matčinu proměnu. V té chvíli se kapesník z lavice obžalovaných ztratil; skloněná hlava zůstala.

Měnit se vysokoškolsky vzdělaná žena s doktorským titulem postupně začala někdy před 15 nebo 16 lety. Řešila tehdy zdravotní problémy a navštívila léčitele, který prohlásil, že má rakovinu slinivky. Později říkala, že ji vyléčil. „Mně se to nezdálo, protože běžná medicína nic neodhalila, ale nechal jsem to být,“ uvedl svědek.

Jenomže cesty do Kutné Hory za léčitelem byly stále častější a začaly se objevovat změny chování. „Byla víc podrážděná, vyčítala nám různé věci, vlastně byla úplně jiná – a stupňovalo se to,“ uvedl svědek.

Sporťák s ninjou na značce

V roce 2017 se dotyčná rozešla s přítelem, kterého si našla po rozvodu a jenž její jízdy do Kutné Hory neschvaloval. To však bylo téma, o němž se nechtěla bavit vůbec s nikým. A její chování bylo stále zvláštnější.

Rodina zůstala šokována, když si matka, kterou běžně na dálnici předjížděly kamiony a používala malé auto Suzuki Swift, pořídila sporťák značky Toyota – se značkou na přání 666 NINJA – a vyhrnula se od volantu v kožené minisukni.

Navíc se začala sportovnímu ježdění učit. Nové překvapení přišlo, když se na původně bílé kapotě objevily figury anděla s ďáblem. Také si prý, ve svém věku, koupila playstation a hrála videohry - střílečky. Začala nosit i masivní řetěz…

Velmi také překvapila, když opustiladosavadní domov a pronajala si byt na Hájích, kam za ní nikdo z rodiny nesměl, s přespáváním vnoučat u babičky byl konec. Další údiv žena, jež přišla k většímu majetku v rámci restitucí, vyvolala požadavkem adresovaným synovi i dceři: vraťte všechno, co jsem vám kdy v životě dala.

Mrtvý zubařku znásilňoval a vyhrožoval jí. K vraždě ji nutil on i druhá obviněná

To obě děti odmítly, ale v roce 2020 souhlasily s tím, že když si to přeje, podepíšou souhlas s tím, že se zříkají dědictví. Byť jim bylo jasné, že tohle není z její hlavy, jakkoli ona tvrdila opak. „Vysvětlovala to tím, že se k ní nechováme hezky, jsme neuctiví a vytýkala nám zhýralý život,“ uvedl svědek.

Přineslo to prý jisté zklidnění vztahů, nikoli však změnu možnosti promluvit si na téma Kutná Hora a léčitel. A vztahy se zase pohoršily, když se nyní obžalovaná žena rozhádala se svou sestrou kvůli restitucím a svým dětem i jejich partnerům vytýkala údajné chyby tak, že to působilo dojmem, že se je snaží rozeštvat. „Nakonec jsme se skoro nevídali,“ uvedl syn obžalované k tomu, k jakému zklidnění situace dospěla.

To se změnilo až po jejím zadržení policií, kdy se zapletené věci začaly rozplétat a fakta vyplouvat na povrch. Dnes syn obžalované podle vlastních slov doufá, že má opět milující matku.

Dcera hledala pomoc psychiatrů



Podobný vývoj ve své výpovědi zprvu prokládané slzami představila soudu také svědkova sestra, dcera obžalované. Na počátku byla matka prototypem skvělé maminky a perfektní babičky, ale i výborné pedagožky a kolegyně. Pak se opět na lavici obžalovaných uplatnil papírový kapesník, když svědkyně začala líčit vlnu proměn.

Zprvu nikdo z rodiny netušil, co se děje. Souvislost s cestami za léčitelem do Kutné Hory, které začaly někdy v roce 2007 na doporučení rodinných známých, nebyla jistá. A svědkyně mající podezření na paranoiu se snažila radit s psychiatry. Bez kontaktu s pacientkou, což máma odmítala, ale konkrétní rady nezískala a nikam nevedly ani snahy o domluvu v rámci rodiny.

Svědkyně potvrdila bratrova slova s tím, že zřeknutí se dědictví mělo souvislosti. Existovala závěť, podle níž prý mělo dědictví připadnout vnoučatům: nepočítalo se tedy s tím, že by majetek měl být vyveden mimo rodinu. Nyní bylo zřeknutí se dědictví čerstvě zrušeno zápisem u notáře.

Kauza vraždy léčitele odkrývá i nepochopitelný svět. Pravdivě?

Zásadní změna přišla ve chvíli, kdy tuto svědkyni-dceru v roce 2020 přes Facebook oslovil muž z Kutné Hory, jenž také býval členem skupiny kolem léčitele, ale dokázal z ní odejít (ve společenství mu však zůstali tatínek a sestra). Ten popsal, co se tam odehrává. Jak matka dostává úkoly, jež vzorně plní: třeba každé ráno dělala sto kliků, což potvrzovaly strupy a modřiny na kolenou.

Svědkyně tedy začala hledat informace, jak pomoci lidem, kteří se ocitli v podobné situaci. „Pochopila jsem, že má úplně vymytej mozek a není schopna rozlišit, co je její vůle a co chce dělat,“ konstatovala na máminu adresu.

Dozvěděla se, že jediné, co může udělat, je „nenaskakovat“ na provokace, jejichž cílem je odpojit ji od všech blízkých. Může pomoci vše vydržet a dávat matce najevo, že má pořád zázemí, kam se může vrátit, pokud by o aktuálním nasměrování svého života zapochybovala.

Učitelku, která je se zubařkou obviněná z vraždy, propustil soud z vazby

O tom, že matka posílala léčiteli částky v řádu milionů (obžalovaná uvedla, že nešlo o dar: zčásti mělo jít o zhodnocení peněz vyšším úrokem a částečně mělo jít o půjčky, které ale nedostala zpět), svědkyně nevěděla do doby, než si o tom přečetla v médiích. Jen z minulosti měla informace, že komunita hodlá společně stavět bydlení pro několik svých členů – a počítala s tím, že na to maminka má připravené peníze.

Poprvé prý o léčiteli ve vtahu k její rodině matka promluvila 13. listopadu 2021. Tlumočila jeho vzkaz pro manžela svědkyně, aby „přestal dělat to, co dělá“ – a „vy dobře víte, co to je“. Měl prý „povolat cizince“, kteří léčiteli ubližují (patrně energeticky). Protože manžel neměl tušení, oč se jedná, snažil se léčiteli zatelefonovat. Nepochodil však ani s voláním, ani se SMS. Až matka přinesla jeho poselství: „Nechte ho být; se sv*něma se nebaví.“

I dcera potvrdila, že se matka zásadně změnila směrem zpět k původní mamince až po zadržení policií a během pobytu ve vazbě. A s obžalovanou, která je nyní už stíhána na svobodě, se políbila ještě před odchodem z jednací síně.