V červnu o této hrozbě nahlas hovořil advokát Martin Bugaj – jeden z obhájců velmi aktivně vystupujících v kauze vraždy kutnohorského léčitele, jejímž projednáváním se městský soud zabývá od loňského jara. Jestliže se 10. června advokáti ohrazovali proti tomu, že nemají k dispozici protokol z jednání 24. dubna, on to označil přímo za zkrácení práva na obhajobu; dokonce s tímto argumentem neúspěšně žádal o odročení jednání.

Předsedkyně senátu Daniella Sarah Sotolářová v jednací síni vysvětlovala souvislosti masivního odchodu protokolujících úřednic nespokojených jak s množstvím práce, tak s výší svých platů – a nabízela obhajobě poskytování zvukových záznamů. Podle jejích slov dokonce odešly spisy k vrchnímu soudu na odvolací jednání bez toho, že by bylo vše přepsané na papíře: části měly pouze podobu CD se zvukovými nahrávkami. I v rámci jednání v pátek 12. července si soudkyně Sotolářová opětovně posteskla, že když projednávání tohoto případu úmrtí léčitele začínalo, ještě to bylo ve šťastnější době, kdy u soudu personální krize nepanovala…

Trestní úsek se vylidnil

Palčivý nedostatek „zapisovatelek“ – správně protokolujících úředníků – se rozhodně netýká jen jednoho senátu, potvrdil Deníku mluvčí soudu Adam Wenig. S tím, že pro ně má Městský soud v Praze v rámci prvostupňového trestního úseku připraveno 23 míst – a naprosté minimum pro zajištění základního provozu je 20. Stav na konci června? Pouhých 12 obsazených míst. Protokolující úředníci odcházejí, jejich počty se snižují.

Důvody osvětlovaly justiční odbory už v souvislosti s květnovou stávkou: náročná práce za málo peněz, přičemž snahy vyjednat s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) zvýšení platů tenkrát ztroskotaly. Ženy, které se dveře soudní budovy ve Spálené ulici rozhodly za sebou zavřít naposled, většinou neříkají nic jiného. Hovoří o nízkých platech, které neodpovídají pracovnímu nasazení ani životním nákladům – a náznaky možné změny k lepšímu nevidí ani na obzoru.

Protokolující úředníci přitom musí mít poměrně specifickou kvalifikaci: na omylu by byl ten, kdo by předpokládal, že stačí přijít, posadit se a začít ťukat do klávesnice. Musejí mít zkušenosti s protokolováním (což obnáší půl roku až rok práce s tabulkovým platem zapisovatele v 7. platové třídě – tedy v rozpětí 18 680 Kč až 27 260 Kč hrubého v závislosti na délce praxe) – a také je nutné absolvovat kurs zakončený náročnou zkouškou před komisí Justiční akademie. Není to formalita: testuje se rychlost a přesnost psaní, znalost procesní úpravy i faktického průběhu jednání.

„Místa se z trhu práce nedaří za stávajících platových podmínek zaplnit,“ potvrzuje Wenig naléhavost situace. S tím, že protokolující úředníci prostě k mání nejsou. „Jsme zcela nekonkurenceschopní, protože složení zkoušek na protokolujícího úředníka je podmíněno praxí a znalostí agendy, kterou získá zaměstnanec činností jako zapisovatel či zapisovatelka,“ konstatoval. S poukazem na fakt, že zapisovatelka, ze které je třeba protokolujícího úředníka vychovat až ke složení zkoušky, má opravdu základní tabulkový plat mezi necelými 19 tisíci (pro začínající) a 27. Hrubého.

Hodně práce, dusné klima

„Protokolující nejsou – a na pozici zapisovatelů se kandidáti hlásí zcela sporadicky,“ tlumočí Wenig poznatky vedení městského soudu. „Obdobný trend, byť ne tak markantní, zaznamenávají v Praze i obvodní soudy,“ poznamenal. Městský soud má nicméně výjimečné postavení – a to už s ohledem na svou agendu, s níž se mimo jiné pojí mimořádný objem spisového materiálu. Výjimkou tu nejsou kauzy s vyšším počtem obviněných – přičemž není ojedinělé, že na lavici obžalovaných usedne současně i deset až dvacet osob.

Náročný je i vlastní provoz v jednací síni. Městský soud projednává v první instanci ty nejzávažnější skutky nebo kauzy s vysokou škodou, kdy v případě uznání viny hrozí vysoké tresty. Jak sami souzení, tak jejich advokáti se tudíž snaží maximálně využívat všechny možnosti a kladou důraz na svá práva; někdy se uchylují až k obstrukčnímu vedení obhajoby. I takové situace, když jde prakticky o dennodenní atmosféru, bývají v jednací síni pro administrativu náročné – jakkoli v hlavní roli jsou pochopitelně soudci. „Vysoký počet řízení je veden ve velmi konfrontační atmosféře, kde se silou vůle přetlačuje autorita předsedy senátu s procesní taktikou obžalovaných,“ potvrzuje Wenig panující napětí. Přičemž sám situaci zná jak z pohledu mluvčího, tak coby asistent soudce.

Kolik za to? Průměrný plat protokolujícího úředníka na trestním úseku Městského soudu v Praze nyní dosahuje 37 462 Kč hrubého měsíčně. Příjem ještě mohou zvýšit mimořádné odměny, jež ale nepředstavují závratné částky: jejich souhrn za celý rok loni zpravidla dosahoval zhruba 15 až 20 tisíc.

„Přesčasy“ jako „brigáda“

Dopady na fungování soudu jsou citelné: uprázdněné pozice se dlouhodobě nedaří zaplnit. „Za situace, kdy platy jsou pod celorepublikovým průměrem (a ještě mnohem hlouběji pod průměrem regionálním), nemůžeme garantovat obsazení úseku a bezprůtahový průběh řízení,“ shrnul Wenig důsledky. „Krátkodobým řešením je zapojení administrativy odvolacího úseku, vyšších soudních úředníků a asistentů soudců – ti ale mají svoji práci se zákonnými lhůtami,“ konstatoval.

Jako lepší cesta pro snižování objemu nepřepsaných protokolů z hlavních líčení se tak jeví nabídnout stejným lidem práci na „vedlejšák“: možnost dodatečně přepisovat protokoly jim soud přináší i mimo pracovní dobu. Ve volném čase; s odměnou 550 Kč za hodinu práce. Někomu to vynese třeba čtyři tisíce navíc měsíčně – jinému však až kolem deseti tisíc.

Pomohou služební byty?

Wenig také připomíná, že předsedkyně městského soudu Jaroslava Pokorná i oba trestní místopředsedové se snaží hledat cesty, jak pracovní pozici protokolujícího úředníka zatraktivnit, tedy nabídnout něco, co by vyvažovalo nízké platové ohodnocení; ve vztahu k pražským poměrům velmi nízké. Předsedkyně soudu Pokorná například s magistrátem hlavního města předběžně dojednala možnost poskytnutí zaměstnaneckých bytů, které mohou být přiděleny nejpotřebnějším zaměstnancům.

Ke svému podílu na řešení se hlásí také ministr spravedlnosti Blažek slibující navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců a změnu nevyhovující úpravy pravidel pro hospodaření s takzvaným FKSP neboli fondem kulturních a sociálních potřeb: zde je řeč o zrušení povinnosti použít nejméně polovinu základního přídělu pro produkty spoření na stáří zaměstnanců. Pro zlepšení finančního ohodnocení soudních zapisovatelek se vyslovil rovněž ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).