Jestliže před oslavami konce roku magistrát i policejní složky opakovaně a nepřehlédnutelně upozorňovaly, že Praha má vyhlášku zakazující používání volně prodejné zábavní pyrotechniky na řadě míst metropole včetně památkové rezervace, a přesto centrum Prahy během silvestrovsko-novoročních oslav vysloveně soptilo rachejtlemi a petardami, ozvaly se kritické hlasy, nač má hlavní město vyhlášku, jejíž dodržování nedokáže vynutit – a vlastně k tomu ani nemá prostředky. Navzdory hrozbě pokutami do 10 tisíc korun na místě a do 100 tisíc ve správním řízení to v ulicích vypadalo jako na bitevním poli.