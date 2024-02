Sokolové oslavili výročí založení České obce sokolské hromadným odběrem krve. Akce Sokolská kapka krve přilákala členy z celé republiky a podpořila hodnoty laskavosti a pomoci druhým.

Desátý ročník Sokolské kapky krve. | Video: Deník/Radek Cihla

Sokolové se v pátek 16. února opět zapojili do hromadného odběru krve v Tyršově domě. Již 10. ročník projektu Sokolská kapka krve slaví výročí dne založení České obce sokolské, která vznikla 16. února 1862, a zároveň pomáhá.

Stejně jako v minulosti, i nyní odběry provedl výjezdový tým Oddělení hematologie a krevní transfúze Ústřední vojenské nemocnice v Praze (ÚVN) a udělal celkem 61 odběrů a sokolové darovali téměř 28 litrů krve. Největší zastoupení drží tradičně členové Sokola Spořilov, nechyběli ale například ani sokolové z Náchoda či Frenštátu pod Radhoštěm.

„Z této akce jsem samozřejmě nadšená, protože Sokolská kapka krve má velký smysl a zcela naplňuje jednu z našich hodnot – laskavost. Jsem moc ráda, že tím dokládáme, že jsou naše hodnoty stále živé a moderní i v dnešní době. Zároveň ukazujeme, že jsou v naší společnosti lidé, kteří neváhají něco udělat pro druhé, a to mě moc a moc těší," řekla Hana Moučková, starostka České obce sokolské.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

S nápadem Sokolské kapky krve přišel lékař Vít Jakoubek, člen Sokola Praha – Libeň a člen Zdravotní komise ČOS. "Nejdůležitější je, že se povědomí o potřebě darovat krev šíří napříč republikou. Osobně si cením i toho, když někdo prostě jen vyvěsí leták v sokolovně, nebo i toho, že mi pošle tabulku s počtem odběrů. Anebo třeba přivedl darovat někoho, kdo to zatím ještě nezkusil. Znamená to, že ho to téma oslovilo," řekl pediatr a dětský neurolog Jakoubek.

Projekt si dává za cíl přilákat prvodárce a omladit tím základnu dárců. A podle zástupců sokola se to i daří.

Kostní dření dal naději na život. Chtěl jsem hlavně pomoci, říká Tomáš Flesar

Do Sokolské kapky krve se může zapojit každý člen Sokola, vítáni jsou ale i nečlenové. Darovat krev lze celoročně v zařízení podle svého výběru. V Tyršově domě se konají hromadné odběry dvakrát ročně, ten druhý bude opět v říjnu ve spojení s Památným dnem sokolstva 8. října.